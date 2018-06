Penyegaran Produk, Penjualan GSX-S150 Ditargetkan Meningkat

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk merangsang pasar motor sport di Tanah Air, PT.Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan penyegaran pada motor sport anyarnya, GSX-S150, dengan meluncurkan GSX-S150 New Color di ajang Jakarta Fair Kemayoran 2018.



Pada motor sports naked 150 cc ini telah disematkan fitur pengaman Keyless Ignition System dan fitur pengaman Shuttered Key System.



Dalam produk terbaru ini, GSX-S150 Keyless Ignition System memiliki 2 pilihan warna yakni Metalic Daytona Yellow dan Titan Black CW Rouge Red. Sedangkan untuk varian Shuttered Key System tersedia dalam 2 warna yaitu Stronger Red dan Solid Black Gloss.



GSX-S150 Keyless Ignition System dibanderol seharga Rp26,2 juta, sementara Suzuki GSX-S150 Shuttered Key System seharga Rp24,7 juta, keduanya harga on the road (OTR) Jakarta.



Sales & Marketing 2W Deptartment Head PT.SIS, Yohan Yahya mengatakan penyegaran produk ini dilakukan sebagai respons terhadap masukan dari calon konsumen yang menginginkan lebih banyak pilihan produk di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat di segmen motor sport.



"Kami optimistis produk baru ini akan mendapat sambutan hangat dari calon konsumen yang kebutuhannya terhadap motor sport yang nyaman terus berdinamika dari waktu ke waktu. Selain cocok dipakai untuk menunjang aktivitas keseharian, motor ini sangat tangguh dan nyaman digunakan saat touring atau traveling di berbagai medan," kata Yohan Yahya pada acara peluncuran GSX-S150 New Color di Jakarta Fair Kemayoran 2018 di JIEXPO, Kamis malam (31/5/2018).



Suzuki GSX-S150 diluncurkan perdana di Indonesia pada awal tahun 2017, menemani produk satu platform yang identik yaitu Suzuki GSX-R150.



Sejak kemunculannya tersebut hingga saat ini, kedua model ini menjadi incaran para pecinta motor sport di Tanah Air. Kini

setiap bulannya terjual sekitar 700-800 unit dari target yang dicanangkan SIS sebanyak 5.000 unit per bulannya.



"Penyegaran produk ini merupakan salah satu upaya dalam menggenjot penjualan. Termasuk dengan memberikan berbagai kemudahan kepada konsumen, salah satunya down payment yang ringan," ujarnya.

GSX-S150 New Color

Motor ini dibekali mesin 150cc berteknologi tinggi dan canggih, seperti fuel injection, Double Over Head Camshaft (DOHC),

water cooled, transmisi 6-speed, menghasilkan tenaga dan akselerasi yang sangat menyenangkan dan memuaskan hasrat pengendara. Desain yang ramping dan bobot ringan memberikan kemudahan dalam pengoperasian sehari-hari.



Beragam fitur canggih juga disematkan pada GSX-S150 antara lain LED Headlight, Full digital speedometer/instrument cluster, dan Suzuki Easy Start System menambah kemudahan dan tampilan berkendara.



Saat ini Suzuki GSX-S150 yang telah dilengkapi dengan Keyless Ignition System seperti yang telah ada di Suzuki GSX-R150.



Dan lebik asyik lagi, motor ini didukung dengan tenaga mesin yang besar 14,1 Kw/10.500 Rpm dan torsi 14 Nm/9.000 Rpm, serta konsumsi bahan bakar yang cukup hemat.