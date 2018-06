Meghan Markle Masuk Daftar 25 Wanita Paling Berpengaruh di Inggris

Bisnis.com, LONDON - Meghan Markle masuk ke dalam daftar 25 wanita paling berpengaruh di Inggris menurut daftar majalah Vogue Inggris. Dia dipuji karena berhasil membentuk identitas baru dalam dunia monarki.

"Pengaruhnya sangat luar biasa, tidak hanya sebatas penampilannya. Dia dikenal sebagai sosok yang mengkampanyekan feminis bi-rasial dari Amerika dan membentuk identitas baru di abad ke-21 untuk monarki," tulis Vogue seperti dikutip dari Reuters.

Istri Pangeran Harry yang diberi gelar Duchess of Sussex itu, disejajarkan dengan politisi Skotlandia Ruth Davidson, perancang busana Stella McCartney, dan penulis novel Harry Potter J.K. Rowling dalam "The Vogue 25".

Nama-nama lain yang termasuk dalam daftar wanita berpengaruh, yang usianya berkisar antara 22 hingga 73 adalah pengacara hak asasi manusia Amal Clooney, penyanyi Dua Lipa, model Adwoa Aboah dan Edie Campbell, dan Chief Operating Officer Manchester United Collette Roche.

Mereka adalah sosok perempuan yang berpengaruh di sektor-sektor industri seperti seni dan hiburan, sains, politik, media, dan hukum.