Ed Sheeran Mendapat Dua Penghargaan di Ivor Novello Awards

Bisnis.com, LONDON - Penyanyi Ed Sheeran meraih dua penghargaan dalam Ivor Novello Awards, di Inggris untuk dua kategori yang berbeda pada Kamis (31/5/2018).

Kategori yang dimenangkannya adalah Songwriter of the Year yang diraih untuk kedua kalinya, Most Performed Work. Sebelumnya, Sheeran memenangkan Songwriter of the Year pada 2015.

Sementara itu, musisi Stormzy meraih penghargaan untuk kategori album di penghargaan yang diselenggarakan oleh British Academy of Songwriters, Composers and Authors itu.

Album Stormzy "Gang Signs & Prayer", juga mencetak rekor dengan memenangkan BRIT Awards pada tahun ini.

Stormzy menilai penghargaan Ivor Novello berbeda dengan penghargaan lainnya. Hal ini dikarenakan penghargaan ini diberikan oleh asosiasi terbesar Inggris yang berfokus pada dunia musik.

“Mungkin Anda telah banyak masuk acara penghargaan, tetapi Ivor hanya melihat 'pena' Anda,” katanya seperti dikutip dari Reuters.

Dengan masuknya Stormzy dalam nominasi dan memenangkannya, menambah panjang deretan musisi muda kulit hitam yang diakui karyanya.

Ivor Novello Awards juga memberi penghargaan khusus kepada beberapa musisi legendaris Inggris. Pencipta lagu dan penyanyi Billy Bragg diberi penghargaan khusus di kategori "Outstanding Contribution to British Music", penyanyi Cathy Dennis dengan penghargaan "Outstanding Song Collection", dan penyanyi Billy Ocean dengan "International Achievement Award". Sedangkan lagu "Hello" dari penyanyi Richie diberi penghargaan "Special International Award"