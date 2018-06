Prediksi Skor Madura United vs Bali United, Susunan Pemain, Head to Head, Preview

Bisnis.com, JAKARTA - Madura United ditantang Bali United di laga pekan ke-12 GO-JEK Liga 1 2018. Pertandingan seru kedua tim akan dilakoni di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (3/6/2018). Bisa dikatakan duel kedua tim adalah pertarungan antar dua tim yang tengah sakit.



Madura United belum kembali merasakan kemenangan di tiga laga terakhirnya, Tercatat dua kekalahan di laga tandang dan sekali imbang di laga kandang menjadi hasil yang harus didapat Madura United. Kekalahan di dapat dari Persipura Jayapura dengan skor 0-6 dan 0-2 dari PSM Makasar. Sedang hasil imbang 2-2 di dapat dari laga lawan Persebaya Surabaya.



Kebobolan 10 gol dan hanya memasukkan dua gol saja di tiga pertandingan terakhir pastinya menjadi kondisi yang tak sedap bagi Madura United. Akibatnya pelatih kepala Milomir Seslija pun diistirahatkan manajemen.



Sebagai ganti sementara adalah Djoko Susilo. “Di laga lawan PSM, kami bermain bagus. Namun kami tidak beruntung. Kami akan berjuang untuk menebusnya di pertandingan lawan Bali United,” ucap Djoko Susilo.



Sementara Bali United hadir di Pulau Garam dengan kondisi tak terlalu menyenangkan. Menelan kekalahan dari Borneo FC dan imbang lawan Persib Bandung menjadi hasil di dua laga terakhirnya. Tidak hanya itu, Bali United juga masih akan tanpa pemain andalannya, Irfan Bachdim.



Dan di laga nanti, Bai United juga masih belum dapat menurunkan pemain pilarnya yakni Irfan Bachdim dan Ilija Spasojevic. Juga tidak ada nama Yabes Roni Malaifani masih dalam pemulihan cederanya. Bek kiri Ricky Fajrin juga tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa menghadapi Madura United karena bergabung dengan timnas U-23.



“Kami harus bekerja keras di laga lawan Madura United nanti. Mencuri poin tentu saja keinginan kami meski tahu ini tidaklah mudah karena lawan main di kandang sendiri,” ucap pelatih Bali United, Widodo C Putro.



Jika kembali menelan kekalahan, dipastikan posisi Bali United juga akan semakin melorot. Bukan tidak mungkin jika Bali United akan terjun ke zona merah degradasi jika kembali menelan kekalahan di laga tandang ini.



Sedangkan di pihak tuan rumah, hanya kemenangan pula yang akan membuat Madura United tetap eksis di persaingan papan atas kasta tertinggi.



Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Bali United:

Madura United (4-3-3)

Angga Saputra;

Benny Wahyudi, Fabiano, Fachrudin, Rendika R

Slamet Nur Cahyo, Asep Berlian;

Nurridin Davronov, Zah Rahan, Asep Berlian;

Bayu Gatra, Alberto De Paula, Greg Nwokollo

Pelatih: Milomir Seslija

Cadangan: Herry Prasetyo, Munhar, Alfath Fathier, OK John, Slamet Nur Cahyo, Rizky Dwi, Gutur Ariyadi



Bali United (4-2-3-1)

Wawan Hendrawan;

Andhika Wijaya, Demerson Costa, Ahn Byung-keon, Dias Angga;

Fadhil Sausu, Taufiq;

Stefano Lilipaly, Milos Krkotic, Nick Van Der Velden;

Yandi Sofyan

Pelatih: Widodo C Putro

Cadangan: Dicky Indriyana, M Taufiq, Gede Sukadana, Ahmad Agung, Miftahul Hamdi, Nyoman Sukarja, Martinus Novianto



Hasil Head to head Madura United vs Bali United:



03/02/2018 PP - Bali United 2-2 Madura United

13/08/2017 Liga 1 - Bali United 5-2 Madura United

16/04/2017 Liga 1 - Madura United 2-0 Bali United

18/10/2016 ISC - Bali United 0-0 Madura United



Prediksi Skor Madura United vs Bali United:



Skor Madura United vs Bali United: 2-0

Skor Madura United vs Bali United: 0-1

Skor Madura United vs Bali United: 1-1

Sumber : Liga Indonesia Editor: Andhika Anggoro Wening

-->