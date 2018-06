Binaartha Sekuritas: Cermati 6 Saham Potensial Raup Cuan di Awal Dagang Juni 2018

Bisnis.com, JAKARTA - Binaartha Sekuritas memproyeksikan indeks masih berpotensi menuju ke area level resisten selama pergerakannya masih bertahan di atas garis MA 20.

Analis Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada level 5.927,255 hingga 5.870,924.

Sementara itu, resisten pertama maupun kedua memiliki range pada level 6.047,466 hingga 6.111,346. Berdasarkan indikator daily, MACD telah berhasil membentuk golden cross di area negatif.

Sementara itu, Stochastic dan RSI terlihat sudah berada di area netral.

Adapun sejumlah rekomendasi saham yang dapat menjadi pertimbangan investor, antara lain sebagai berikut.

*ASII, Daily (6900) (RoE: 11.93%; PER: 14.03x; EPS: 491.84; PBV: 1.67x; Beta: 1.38):* Pergerakan harga berhasil menguji area garis MA 10 dan MA 20 sehingga diharapkan bahwa potensi terjadinya stimulus beli terbuka lebar. “Akumulasi Beli” pada area level 6850 – 6950, dengan target harga di level 7300 dan 7500. Support: 6800.

*BBRI, Daily (3080) (RoE: 17.81%; PER: 12.70x; EPS: 242.44; PBV: 2.26x; Beta: 1.69):* Pergerakan harga berpotensi menguji area pada garis MA 20 hingga MA 10 terlebih dahulu sebelum mengalami proses rebound. “Buy on Weakness” pada area level 3000 – 3070, dengan target harga secara bertahap di level 3200 and 3400. Support: 2900.

*BMRI, Daily (7050) (RoE: 13.82%; PER: 13.90x; EPS: 507.36; PBV: 1.92x; Beta: 1.64 ):* Pergerakan harga berpotensi menguji area pada garis MA 20 hingga MA 10 terlebih dahulu sebelum mengalami proses rebound. “Buy on Weakness” pada area level 6900 – 7000, dengan target harga seccara bertahap di level 7100, 7275, 7475, 7950 dan 8425. Support: 6900 & 6750.

*BRPT, Daily (2120) (RoE: 5.91%; PER: 18.45x; EPS: 115.42; PBV: 1.09x; Beta: 1.74):* Formasi double bottom akan terbentuk jikalau pergerakan harga bertahan di atas level support. “Akumulasi Beli” pada area level 2090 - 2130, dengan target harga secara bertahap di level 2190, 2240, 2450, 2660 dan 2870. Support: 2030.

*DOID, Daily (875) (RoE: 21.40%; PER: 13.46x; EPS: 66.88; PBV: 2.86x; Beta: 2.58):* Saat ini, pergerakan harga bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terlihat pola bullish harami candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli pada pergerakan harga saham. “Akumulasi Beli” pada level 860 – 880, dengan target harga secara bertahap di level 895, 955, 1030, 1210 dan 1390. Support: 850.

*SMGR, Daily (8400) (RoE: 5.28%; PER: 30.11x; EPS: 279.00; PBV: 1.60x; Beta: 1.38):* Saat ini, pergerakan harga masih bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terlihat pola bullish matching low candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Beli” pada area 8300 – 8500 dengan target harga secara bertahap di level 8750 dan 9025. Support: 8200.