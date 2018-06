Peta Asli Winnie The Pooh Dilelang di Sotheby

Bisnis.com, LONDON - Peta asli dari cerita anak-anak Winnie The Pooh "Hundred Acre Wood" akan dilelang dengan perkiraan nilai US$ 200.000 di rumah lelang Sotheby, Inggris.

Peta berbentuk sketsa tersebut digambar oleh E.H. Shepard pada 1926 dan di dalamnya terjabarkan dunia fiksi ciptaan A.A. Milne yang sangat digemari anak-anak di seluruh dunia, Winnie The Pooh.

"Peta ini sangat berharga karena di sana dijabarkan dengan jelas seperti apa dunia Winnie The Pooh," ucap staf senior spesialis buku dan ilustrasi Sotheby Philip Errington seperti dikutip dari Reuters.

Di Sotheby, peta yang masuk dalam kategori Buku Sastra Inggris, Sejarah, Sains, Buku Anak-anak, dan Ilustrasi rencananya akan dilelang pada Juli mendatang.

Empat karya Shepard yang lain seperti ilustrasi tokoh Christopher Robin dan Winnie The Pooh yang berjalan untuk berpamitan di pengujung kisah "The House at Pooh Corner" juga akan ditawarkan dalam pelelangan