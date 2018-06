Asita Riau Berharap Pengamanan Bandara & Objek Wisata Ditingkatkan

Bisnis.com, PEKANBARU - Pengusaha bidang pariwisata dari Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies (Asita) Riau meminta aparat keamanan meningkatkan pengawasan dan pengamanan di objek penting seperti bandara dan kawasan wisata.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah mengatakan adanya aksi teror di Mapolda Riau bulan lalu, dan temuan bom serta terduga teroris di Universitas Riau awal bulan ini, harus menjadi perhatian semua pihak.

"Ini peringatan agar semua pihak selalu waspada akan risiko terjadinya teror. Untuk itu, perlu peningkatan pengawasan dan pengamanan di objek vital seperti bandara," ujarnya pada Minggu (3/6/2018).

Dede mengatakan dengan pengawasan dan pengamanan ketat, bisa mengurangi kemungkinan pergerakan teroris antar daerah, sehingga ruang gerak pelaku teror kian terbatas.

Selain itu, adanya peningkatan pengamanan di objek wisata, akan memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, menjelang musim libur Lebaran yang sudah dekat.

Soal kunjungan wisatawan ke daerah itu, menurutnya, tidak terlalu berdampak besar karena aparat yang cepat menangkap pelaku teror.

"Dampaknya mungkin tidak ke kunjungan wisata, karena pelaku cepat ditangkap. Hanya perlu waspada saja," tutur Dede.

Densus 88 Anti teror Polri bersama tim Polda Riau menangkap tiga terduga teroris di Gedung Gelanggang Mahasiswa FISIP Unri pada Sabtu (2/6/2018) siang.

Aparat menemukan empat bom aktif dengan daya ledak setara bom di Surabaya, yang rencananya diledakkan terduga teroris tersebut di gedung DPRD Riau di Pekanbaru dan DPR RI di Jakarta.