Grand Candi Hotel Perkenalkan Japanese Folklore di Perayaan Tahun Baru 2023

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Candi Hotel Semarang menyambut perayaan Tahun Baru 2023 dengan menyelenggarakan program gala dinner yang dibungkus dengan tema The Realm of Kitsune.

Konsep perayaan tahun baru yang terinspirasi dari Jepang ini mengajak para tamu untuk menelusuri dunia Japanese Folklore yang magis dan surealis.

Tema ini sengaja dipilih oleh Grand Candi Hotel karena Kitsune merupakan entitas siluman rubah yang menyimbolkan keberuntungan dan proteksi diri dari malapetaka. Dengan harapan tahun 2023 akan penuh dengan keberuntungan dan terhindar dari hal-hal buruk.

Menawarkan pengalaman ultimate all you can eat Japanese festival, The Realm Of Kitsune menghadirkan berbagai macam hidangan khas ala Jepang yang dapat dinikmati sepuasnya. Mulai dari Sushi corner yang menyajikan puluhan jenis Sushi, aneka Katsu, berbagai jenis Udon, Tepanyaki dan Japanese BBQ Festival, sampai dengan beraneka ragam Japanese dessert.

Tak hanya itu, Grand Candi Hotel juga menawarkan full entertainment di perayaan tahun baru kali ini. Live music performance oleh Enso Band akan membawakan lagu-lagu top hits. Acara juga akan dimeriahkan oleh pertunjukan tari tradisional Jepang bertajuk Soran Bushi yang akan ditampilkan oleh Harukaze Odori Himawari.

Acara akan semakin semarak dengan parade Kitsune, dimana para Kitsune akan membaur dengan para tamu dan dapat diajak berfoto maupun berinteraksi.

Para tamu yang beruntung juga berkesempatan mendapatkan hadiah dalam program lucky draw.

Azkar Rizal Muhammad, Public Relations Manager Grand Candi Hotel Semarang, mengaku senang karena tahun ini perayaan tahun baru dapat terselenggara dengan lebih semarak dibandingkan dengan dua tahun terakhir yang terhambat karena kondisi pandemi Covid-19.

“Kami dikenal selalu memberikan konsep unik di tahun baru. Tahun 2018 kami mengadakan Galaxy Party. Tahun 2019 ada Pennywise Party. Lalu setelah itu pandemi. Tahun ini kami kembali. Siap membawa para tamu ke sisi budaya Jepang yang belum banyak terekspos sebelumnya, yaitu Japanese Folklore.”

Meskipun situasi pandemi sudah lebih kondusif, Azkar menjelaskan bahwa Grand Candi Hotel tetap menerapkan protokol kesehatan di perayaan tahun baru ini, dengan cara merubah konsep acara dari party menjadi gala dinner. Dengan demikian, tidak akan ada kerumunan atau interaksi berlebih antar tamu.

Grand Candi Hotel juga melakukan pembatasan jumlah pengunjung acara, menjadi 150 pax. Hampir 50% dari kapasitas normal.

The Realm Of Kitsune dipatok dengan harga Rp300.000 Nett/Pax. Grand Candi Hotel juga menawakan paket tahun baru yang di-bundling dengan kamar di harga Rp1,35 juta.

Tamu mendapatkan kamar di tipe deluxe room, sarapan untuk 2 orang, The Realm Of Kitsune New Year’s Eve Dinner untuk 2 orang, akses bebas ke kolam renang dan pusat kebugaran, juga akses Wi-Fi gratis.

