Rooms Inc Semarang Luncurkan Paket Promo Waktunya Indonesia Berbuka

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Semarang menawarkan paket buka puasa bersama dengan tema "Waktunya Indonesia Berbuka".

Aii Sotya, Marcomm Rooms Inc Semarang, mengatakan bahwa paket berbuka puasa "Waktunya Indonesia Berbuka" hadir dengan harga yang sangat bersahabat. Paket ini dibanderol dengan harga Rp200.000 per orang, dan tersedia harga early bird Rp175.000 per orang. Rooms Inc Semarang juga menawarkan promo beli 4 gratis 1.

“Kami ingin memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk merasakan keistimewaan berbuka puasa di Rooms Inc Semarang, dengan harga yang sangat terjangkau,” ujarnya, Kamis (20/2/2025).

Chef Yuda, Executive Chef Rooms Inc Semarang, menjelaskan bahwa tema makanan Indonesia dipilih sebagai fokus utama dalam menu berbuka puasa tahun ini. Chef Yuda menekankan bahwa makanan Indonesia memiliki kekayaan rasa yang luar biasa dan sangat berkelas. Dengan pengolahan yang tepat, makanan Indonesia dapat disajikan dalam tampilan yang menarik dan lezat.

“Kami ingin mengenalkan lebih banyak variasi makanan Indonesia kepada publik. Di Rooms Inc Semarang, kami jamin bahwa setiap hidangan yang kami sajikan tidak hanya enak, tetapi juga berkualitas,” tambahnya.

Selain menyajikan hidangan lezat, Rooms Inc Semarang juga menghadirkan hiburan live music untuk menemani para tamu bersantap. Tak hanya itu, tersedia pula doorprize yang diundi setiap minggu dengan hadiah utama uang tunai Rp15 juta yang akan diundi pada akhir Ramadan.

Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, juga turut memberikan penjelasan terkait pengaturan kapasitas yang berbeda untuk tahun ini. Mengingat kesuksesan paket berbuka puasa pada tahun sebelumnya yang menarik lebih dari 6.000 orang dalam waktu satu bulan, Rooms Inc Semarang memutuskan untuk membatasi kapasitas hanya 200 pax per hari demi menjaga kenyamanan dan kualitas pelayanan.

“Tahun lalu, antusiasme tamu begitu besar, dan kami merasa senang atas respons positif tersebut. Namun, demi kenyamanan bersama dan kualitas pengalaman yang lebih baik, kami memutuskan untuk membatasi jumlah tamu. Oleh karena itu, kami mengimbau agar para tamu segera melakukan pemesanan,” kata General Manager tersebut.

Paket "Waktunya Indonesia Berbuka" secara resmi diluncurkan pada 18 Februari 2025 yang dihadiri oleh awak media, komunitas, serta tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, ditawarkan harga khusus bagi para tamu yang memesan sepanjang acara berlangsung yakni senilai Rp135.000 per pax. Promo ini berhasil menarik animo para tamu, sehingga tercatat ada 800 pemesanan.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui nomor +62 888-0869-1200 atau akun Instagram @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang.