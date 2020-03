Ini Daftar Apotek di DIY Penjual Masker Murah 5 Lembar Rp10.000

Bisnis.com, JOGJA -Virus Corona mulai ditemukan di Indonesia. Hal ini menjadi kewaspadaan Pemerintah termasuk masyarakat secara individu. Salah satu dampaknya adalah banyak orang memburu masker untuk melindungi diri.

Akibatnya, beberapa apotek dan toko mengalami kelangkaan masker. Bahkan, banyak apotek yang seharusnya menyediakan alat kesehatan ini, kehabisan stok. Banyak apotek yang memasang tulisan bahwa stok masker habis.

Tak hanya itu, akibat banyak diburu, harga masker pun melambung. Masker dijual dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal.

Polda DIY pun menerjunkan tim untuk memantau peredaran dan jual beli masker di wilayah ini. Peninjauan dilakukan ke sebuah pabrik masker yang ada di DIY, hasilnya memang tidak ada kegiatan produksi karena bahan yang berasal dari luar negeri tidak bisa didapatkan.

Polda DIY juga telah mendapatkan laporan adanya penipuan penjualan masker secara online. Modusnya orang menawarkan masker melalui online, setelah ada pembeli, mereka meminta uang ditransfer, namun setelah uang ditransfer, penjual tersebut menghilang.

Melihat fenomena ini, Polda DIY pun bergerak untuk mengatasi kepanikan. Polda melalui akun twitter @PoldaJogja hari ini Senin (9/3/2020), memberikan informasi tempat-tempat agar warga bisa membeli masker dengan harga normal, yakni 5 masker dengan harga Rp10.000.

Berikut tempat atau lokasi yang menyediakan stok masker dengan harga terjangkau.

Apotek Felis Farma Jl. Kasongan No 73, Kasihan, Bantul

Srandakan Farma Jl Srandakan, Trimurti, Srandakan, Bantul

Apotek Rahma Jl Srandakan Km 1,5 Bantul

Apotek Wibi Farma Jl Srandakan Km 5,6 pandak, Wijirejo, bantul

Apotek Mangiran Jl Srandakan Km 2 Mangiran

Apotek Lentera Medika Kembaran, Tamantirto, bantul

Apotek Adna Farma Jl Parangtritis Km 7

Apotek Delima Farma Jl Sultan Agung No. 13

Apotek Ganjuran Ganjuran Sumbermulyo

Apotek Diro Jl Bantul Km 8

Apotek Embun Jl Bantul Km 10

Apotek Winnie II Jl Wahid Hasyim

Apotek Rasyid Farma Jl Bantul

Apotek Candi Farma Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo

Apotek Krisna Farma Jl Parangtritis Km 14

Apotek Afi Farma Jl Sultan Agung, Jetis

Apotek Manding Jl Parangtritis

Apotek Kasongan

RSUD Kota Yogyakarta

Apotek K24 Jl Ipda Tuk Hrsono No. 315

Apotek Kimia Farma Jl. Adisucipto No.63A

Apotek Kimia Farma 275 Jl Kaliurang Km 6

Apotek Gowok Jl Nogorejo Komplek Polri

RSU PKU Muhammadiyah Bantul

Apotek Satya Farma Karangjati, Bangunjiwo, Kasihan

Apotek Sagala Jl. Bibis Raya, Jetis, Tamantirto Kasihan Bantul

Apotek Gentan, Jl Kaliurang Km 10

Apotek K24 Jl Kaliurang Km13,5

Apotek Unisia 24 Jl Kaliurang Km 10

Apotek Kentungan Pharmacy Jl. Kaliurang Km 6

Apotek UII Farma Jl. Kaliurang

Apotek Astuti Jl. Kaliurang Km 6,2

Apotek Saridewi Kl Kaliurang Km 9

Apotek Kimia Farma 592 Jl Wates Km 4 Sleman

Apotek Mitra Jl Bugisan No 13 B

Apotek Bugisan Jl Bugisan 336

Apotek K24 Kadipiro

Apotek Christella RE Mardinata No.17 Jogja

Apotek K24 Wahid Hasyim Jl. KH Wahid Hasyim 69 Notoprajan

Apotek Kimia Farma 106 Jamal, Jl. Magelang 80

Apotek K24 Satelit Cebongan Jl. Kebon Agung Km3

Apotek Indika Jl. Dr Rajiman 34 Sleman

Apotek Rajawali Jl, Poncowinatan No. 92

Apotek Mandiri Kronggahan Sleman

Apotek Kronggahan Jl. Kabupaten

Apotek Siaga 01 Medari

Apotek Basuki Jaya Jl. Kebon Agung Km 3

Berikut tempat / lokasi yang tersedia stok masker dengan harga terjangkau..

