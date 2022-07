Rekatkan Kedekatan Karyawan, The Sunan Hotel Solo Gelar Kegiatan Wisata Selama Dua Hari

Bisnis.com, SEMARANG – The Sunan Hotel Solo menggelar program wisata bersama karyawan pada 6-7 Juli 2022. Kegiatan tersebut mengambil tema ‘Healing Together, Stronger Together’ dan diikuti oleh seluruh karyawan The Sunan Hotel Solo.

“Selain untuk menjalin semangat kebersamaan antar karyawan dan manajemen, sekaligus melakukan update terhadap keberadaan destinasi wisata di Jawa Tengah. Kegiatan rekreasi bersama ini dipusatkan di area Magelang,” jelas Retno Wulandari, General Manager The Sunan Hotel Solo, dikutip Kamis (14/7/2022).

Karyawan The Sunan Hotel Solo berkeliling di sekitar kawasan Borobudur menggunakan VW Safari Tour. Tak cuma itu, dalam kegiatan tersebut, para karyawan juga mengunjungi wisata edukasi pembuatan gula kelapa serta penangkaran kupu-kupu.

Kegiatan rekreasi juga dilanjutkan dengan berkunjung ke Svarga Bumi, salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan beragam spot untuk berfoto. Lokasi tersebut menawarkan 22 spot foto dengan pemandangan hamparan sawah nan hijau.

Rombongan wisata juga berkunjunge ke Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wanurejo. Di lokasi tersebut, berdiri Junkyard Auto Park, lokasi foto lain yang memiliki berbagai koleksi mobil lawas.

“Sesuai dengan temanya, ‘Healing Together, Stronger Together’, diharapkan dengan outing kali ini selain kebersamaan juga membangun teamwork karyawan,” jelas Retno dalam siaran persnya.

The Sunan Hotel Solo tidak sekali itu saja menggelar acara buat karyawannya. Sebelumnya, pada Juni lalu, para karyawan bersama manajemen hotel menggelar acara Staff Party bertema Srimulat. Dalam acara tersebut, para peserta mengenakan kostum ala Srimulat sebagai bentuk apresiasi terhadap kelompok seniman asal Kota Surakarta tersebut.

Sebagai informasi, The Sunan Hotel Solo telah mengantongi sejumlah penghargaan. Hotel dengan 204 kamar itu masuk dalam kategori Excellent dari seluruh review yang dikumpulkan oleh TrustYou, situs pengumpul review hotel dari berbagai platform.

The Sunan Hotel Solo sendiri menawarkan beberapa jenis kamar, mulai President Suite, Sunan Suite, Junior Suite Rooms, Executive Business Room, hingga kamar tipe Deluxe.

