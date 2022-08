Kotta GO Yogyakarta Tawarkan Paket F&B Hingga Arung Jeram

Bisnis.com, SEMARANG – Kotta GO Yogyakarta tak cuma menawarkan pengalaman menginap bagi para tamu yang berkunjung. Hotel bintang tiga itu kini juga menawarkan paket perjalanan wisata bertajuk ‘GO Rafting at Elo River’.

Yeri Maulana Ishaq, Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta, menyebut paket wisata tersebut dibuat untuk memudahkan tamu yang datang untuk mendapat pengalaman staycation yang berbeda dan lebih seru. “Dengan adanya paket ini para tamu yang datang tidak perlu lagi bingung memikirkan transportasi, jasa, dan sebagainya. Karena paket ini sudah all in dengan segala yang dibutuhkan oleh tamu,” jelasnya pada Selasa (16/8/2022).

Adapun paket yang ditawarkan itu terdiri dari dua jenis. Yaitu paket 3 hari 2 malam serta paket 2 hari 1 malam. Paket pertama dibanderol seharga Rp1,7 juta untuk satu kamar (2 pax) atau Rp2,4 juta untuk 2 kamar (4 pax). Sementara untuk paket 2 hari 1 malam di harga Rp1,35 juta untuk 1 kamar (2 pax) dan Rp1, 7 juta untuk 2 kamar (4 pax).

Biaya tersebut sudah termasuk wisata arung jeram sejauh 14 kilometer dengan durasi 2-3 jam, transportasi dari hotel menuju Magelang pulang pergi, sarapan, makan siang di lokasi arung jeram, kelapa muda utuh, serta makanan ringan. Harga juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan orang yang akan menginap dan berwisata.

Tak cuma promo wisata, Kotta GO Yogyakarta juga punya promo makanan dan minuman. Sebagai informasi hotel tersebut memiliki fasilitas berupa kafe yang berlokasi di lobi hotel, namanya Piyama Cafe.

Piyama Cafe dibuka tak cuma buat melayani para tamu yang menginap, tapi juga masyarakat umum yang sekadar ingin bersantai sambil menikmati aneka hidangan makanan dan minuman. Interior kafe tersebut ditata sedemikian rupaya supaya pengunjung bisa mendapatkan jepretan foto yang menarik.

Kotta GO Yogyakarta menawarkan beberapa promo yang bisa dinikmati para pengunjung Piyama Cafe. Misalnya ‘Happy Hour 15% Discount’ untuk menu makanan di tanggal 15-20 setiap bulannya. Promo ini berlaku pada pukul 12.00-15.00 WIB. Ada juga berbagai paket acara seperti ‘Birthday Package’ mulai Rp3 juta untuk 15 pax termasuk buffet, cake, snack, venue, dan dekorasi. Atau ‘Meeting Package’ mulai Rp150.000/jam untuk 4-6 pax yang sudah termasuk private room, mineral water, free Wi-Fi, belum termasuk makan dan minum lainnya. Juga ‘Arisan Package’ mulai Rp1 juta untuk 10 pax yang termasuk venue, snack, family buffet, Wi-Fi, dan gratis menginap di Kotta GO untuk pemenang arisan yang beruntung.

Untuk Reservasi food and beverage dapat dilakukan dengan menghubungi nomor WhatsApp di +62 856 421 233 23. Sementara reservasi paket arung jeram di Sungai Elo dapat dilakukan dengan menghubungi nomor WhatsApp di +62 899 443 4417.

