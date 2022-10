Menginap di Kotta GO Hotel Yogyakarta Mulai Rp350.000

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Pelancong yang berencana untuk mengunjungi Kota Yogyakarta kini punya alternatif penginapan baru. Kotta GO Hotel Yogyakarta menawarkan konsep modern yang dipadukan dengan harmoni dan kenyamanan seperti di rumah sendiri. Sesuai namanya, hotel bintang tiga itu menjadi bagian dari Kotta Hotels & Resorts.



"Tentunya, Kotta GO ingin selalu memberikan yang terbaik bagi seluruh tamu dan calon tamu dari Kotta GO. Kini, pemesanan kamar lebih mudah dan menjadi lebih hemat melalui pemesanan langsung lewat nomor telepon dan situs resmi hotel," kata Farchani Utami, Marketing Communication Kotta GO Hotel Yogyakarta, Kamis (27/10/2022).



Dengan Rp350.000, wisatawan bisa menginap di kamar tipe Everyday Room. Biaya tersebut sudah termasuk sarapan dan berbagai fasilitas kamar seperti LED TV 43 inch di setiap kamar, peralatan mandi, hingga air minum kemasan yang bisa diisi ulang di Water Dispenser yang tersedia di setiap lantai.



Untuk kamar tipe Suite, tamu yang menginap juga bisa menikmati beberapa fasilitas tambahan. Pada tipe kamar itu, ada fasilitas sofa, mini bar, tea pot set, hairdryer, hingga brankas. "Untuk tipe kamar Suite ini dibanderol mulai dari Rp450.000 saja jika memesan secara langsung," kata Farchani dalam siaran persnya.



Farchani juga menjelaskan bahwa tamu di Kotta GO Hotel Yogyakarta bisa meminjam beberapa perlengkapan yang cukup esensial ketika bepergian jauh. Jika dibutuhkan, peralatan seperti setrika, hairdryer, hingga perlengkapan menjahit bisa dipinjam secara gratis oleh tamu yang menginap.



Kotta GO Hotel Yogyakarta berlokasi di JL. Pangeran Diponegoro No.87, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Terletak di jantung Kota Gudeg, hotel tersebut hanya berjarak sekitar 500 meter dari Tugu Yogyakarta.



Proses reservasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Selain datang langsung ke hotel, tamu yang ingin menginap bisa melakukan reservasi melalui laman resmi di https://kottahotels.com/ Reservasi dan informasi lebih lanjut juga bisa dilakukan melalui nomor telepon (0274) 545999 atau nomor WhatsApp +62 819-7545-999.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hotel semarang