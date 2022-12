Menyambut Tahun Baru dengan Menikmati Dinner On The Sky di Aston Inn Pandanaran Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut perayaan malam tahun baru 2023, Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang menyelenggarakan acara makan malam di Altitude Sky Lounge yang berlokasi di area rooftop.

Sesuai dengan tema “Dinner On The Sky”, jamuan makan malam ini menyuguhkan beragam hidangan kepada para tamu yang bisa sekaligus menikmati suasana malam Kota Semarang dari lantai rooftop.

“Tim food and beverage kami menyiapkan pilihan menu yang meliputi hidangan internasional, western, dan makanan khas Indonesia,” ujar Krisdiar Porandito, Marketing Communication Aston Inn Pandanaran Semarang, Kamis (15/12/2022).

Beberapa hidangan pembuka yang disediakan antara lain Penne Pasta Salad, Caesar Salad, German Potato Salad, Zuppa Soup. Untuk Maincourse Potato Au Gratin, Classic Butter of Chicken dan Piccata In Basil Tomato.

Pilihan menu main course antara lain ada Potato Au Gratin, Classic Butter of Chicken dan Piccata In Basil Tomato.

Ada juga Italian corner yang menyajikan 3 macam pasta dengan white sauce dan tomato sauce, kemudian Chinese corner seperti Pokchoy with Shitake dan Wonton Noodles, Western corner ada Roasted Beef, Fish & Chip, Arabic corner Turkey Kebab dan Kabli Rice, BBQ corner ada Mongolian Bbq dan Indonesia Bbq.

Menu-menu hidangan khas Nusantara yang bisa menjadi pilihan antara lain nasi goreng babat dan nasi goreng terasi.

“Khusus pecinta makanan Korea, kami menyediakan menu korea yaitu Sundubu Jjigae dan masih banyak lagi,” tambahnya.

Paket makan malam menyambut tahun baru tersebut ditawarkan dengan harga Rp300.000 nett per orang. Tersedia promo early bird seharga Rp250.000 nett per orang dan Rp450.000 nett per dua orang yang berlaku untuk 20 orang pertama yang memesan sebelum 20 Desember 2022.

Selain paket makan malam, Aston Inn Pandanaran Semarang juga juga menyediakan paket kamar dengan harga Rp2 juta nett untuk kamar Studio Plus, sarapan pagi untuk dua orang dan makan malam menyambut tahun baru untuk dua orang.

“Para tamu tidak hanya menikmati sajian menu yang tersaji dan keindahan kota Semarang pada malam hari dari rooftop saja, kami menyediakan live music hingga lucky draw berupa voucher menginap di Archipelago group hotel seperti Malang, Banyuwangi, Yogyakarta, Solo, Madiun, Bogor, dan Semarang,” tutur Krisdiar.

