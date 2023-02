Grand Edge Hotel Semarang Gelar Pesta Barbeque Tiap Rabu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Grand Edge Hotel Semarang punya paket barbeque bertajuk 'Wednesday BBQ'. Paket pesta bebakaran itu dibuat untuk memenuhi permintaan pecinta kuliner Kota Semarang yang menginginkan pengalaman makan malam dengan konsep all you can eat.

"Kami menghadirkan sajian Wednesday BBQ dengan berbagai pilihan makanan untuk memanjakan lidah para tamu," kata Chef Sumaryoto selaku Executive Chef Grand Edge Hotel Semarang, dikutip Kamis (9/2/2023).

Chef Yoto, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa paket barbeque itu bisa dinikmati setiap Rabu. Bertempat di Bleusky Resto & Skybar yang terletak di sky floor Grand Edge Hotel Semarang.

"Bleusky Resto & Skybar menyajikan menu andalan daging, seafood, ayam panggang, steamboat, bakmi jawa, dan berbagai macam makanan khas bebakaran," jelasnya dalam siaran pers.

Aneka hidangan itu dibandrol dengan harga Rp120.000 per orangnya. Adapun durasi makan berlaku dari pukul 18.00 - 21.00 WIB. Untuk menikmati paket Wednesday BBQ, pengunjung juga bisa melakukan reservasi melalui nomor WhatsApp yang tercantum di akun instagram @bleuskysemarang atau @grandedgehotel.

"Kami berharap Bleusky bisa menjadi tempat menikmati barbeque bersama kerabat ataupun keluarga dengan suasana pemandangan khas Kota Semarang," kata Chef Yoto.

Untuk semakin menyemarakkan paket Wednesday BBQ tersebut, Grand Edge Hotel Semarang juga punya promo khusus yaitu beli 5 gratis 1. Promo itu berlaku selama bulan Februari hingga Maret 2023.

Sebagai informasi, Grand Edge Hotel Semarang berlokasi di Jalan Sultan Agung No.96, Kota Semarang. Hotel dengan konsep modern dan elegan itu punya 118 unit kamar dengan lima tipe. Selain memenuhi kebutuhan tamu yang menginap, Grand Edge Hotel Semarang juga punya fasilitas ruang rapat bagi tamu dengan kebutuhan bisnis.

