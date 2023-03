Rooms Inc Semarang Tawarkan Promo Ramadan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Sepanjang bulan Ramadan tahun ini, Rooms Inc Semarang menghadirkan promosi menginap bertajuk Everlasting Kareem dan promo food and beverages bertema Bountiful Ramadan Buffet.

Promo menginap Everlasting Kareem tersedia pada periode 1 Maret—19 April 2023 dengan periode menginap pada tanggal 22 Maret hingga 19 April 2023. Dengan membayar Rp650.000 net per malam, para tamu mendapatkan fasilitas menginap di kamar standard termasuk sarapan atau sahur dan makan malam atau buka puasa untuk dua orang.

Sementara itu, program promo F&B dapat dinikmati di Meet N’ Eat dengan beragam sajian minuman, menu barbeque, dan aneka hidangan khas Nusantara. Dengan membayar Rp150.000 net per orang, para tamu dapat menikmati aneka sajian tersebut mulai pukul 17.30 WIB hingga 21.00 WIB.

Yudha Kurniawan, Executive Chef Rooms Inc Semarang mengatakan bahwa Rooms Inc Semarang akan memberikan sensasi menu buka puasa yang berbeda dan variatif. Lebih dari 50 menu makanan dan minuman akan tersaji setiap hari untuk berbuka puasa di Rooms Inc Semarang.

”Signature menu yang akan hadir di Bountiful Ramadan Buffet salah satunya adalah Kambing Guling,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (9/3/2023).

Sementara itu, Yulia Maria, Director of Marketing Communications ARTOTEL Group, menambahkan bahwa program promo tersebut disiapkan untuk menyambut kembali meriahnya suasana Ramadan setelah pemerintah secara resmi mengakhiri periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kami sangat bersemangat menyambut bulan suci Ramadan tahun ini karena dengan berakhirnya PPKM maka masyarakat akan tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa meskipun di bulan Ramadan, dari sekedar melakukan kegiatan perjalanan dinas maupun menyelenggarakan kegiatan berbuka puasa bersama dengan teman, klien, atau acara gathering perusahaan,” ujarnya.

Promo tersebut dapat digabungkan dengan diskon tambahan bagi para tamu yang telah bergabung sebagai member dari program loyalty ARTOTEL Wanderlust. Para member akan mendapatkan tambahan diskon sebesar 10% untuk menginap dan diskon hingga 15% untuk F&B jika melakukan transaksi langsung di aplikasi ARTOTEL Wanderlust yang dapat diunduh di Google Store maupun App Store.

Informasi dan pemesanan program menginap dapat dilakukan melalui artotelgroup.com, telpon ke +62 24 8600 1200 atau melalui WA ke +62 888 0868 1200. Sedangkan promo F&B bisa diakses melalui +62 888 0869 1200.

