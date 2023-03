Rayakan Semarak Ramadan, Kotta Go Hotel Yogyakarta Hadirkan Aneka Promo Hingga Menginap Gratis

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Sepanjang Ramadan tahun ini, Kotta Go Hotel Yogyakarta menawarkan sajian menu berbuka puasa dalam bentuk All You Can Eat Buffet yang terdiri dari takjil, appetizer, soup, main course hingga dessert.

Sajian yang disiapkan secara khusus oleh chef tersebut tersedia mulai pukul 17.00 hingga 21.000.

Pilihan menunya beragam dan berbeda setiap hari. Sajian yang akan selalu hadir dalam beragam bentuk adalah aneka olahan ayam dan ikan.

Kotta Go juga menawarkan promo buy 10 get 1 free bagi para tamu Kotta Go yang disebut dengan Kottalites.

Selain menyajikan beragam hidangan berbuka puasa, Kotta Go Yogyakarta juga menyuguhkan berbagai fasilitas seperti musola, layanan internet cepat, parkir luas, dan live music setiap Sabtu.

Khusus di bulan Ramadan ini, setiap tamu berkesempatan mendapatkan doorprize dengan hadiah utama voucer menginap gratis di kamar Everyday Room dan Suite Room untuk dua orang pemenang yang akan diundi pada akhir Ramadan.

Yeri Maulana Ishaq, Hotel Manager Kotta Go Yogyakarta, mengatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dan tetap menerapkan standar kebersihan yang baik untuk menciptakan suasana yang nyaman.

"Harapannya, Ramadan tahun ini akan menjadi momen untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan kolega lebih seru lagi dengan berbuka puasa di Kotta Go Yogyakarta," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/3/2023).

Selain paket berbuka puasa, Kotta Go Hotel Yogyakarta juga menawarkan promo Ramadan Staycation senilai Rp499,999 nett untuk menginap di kamar tipe Everyday Room selama 2 hari satu malam, dan sudah termasuk sahur atau sarapan dan paket berbuka puasa untuk dua orang.

Dalam rangka menyambut Ramadan, Kotta Go Hotel Yogyakarta juga menyelenggarakan Business and Media Partner Gathering di Piyama Cafe untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus memberikan kesempatan kepada para tamu undangan untuk mencicipi sajian khas berbuka puasa.

Informasi lebih lanjut mengenai promo selama Ramadan di Kotta Go Hotel Yogyakarta dapat dilakukan melalui telepon ke 0274-545999 atau WhatsApp 08197545999, juga melalui website kottahotels.com atau langsung datang ke Jalan Pangeran Diponegoro No 87 Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta.

