Hotel Accor di Jateng DIY Jalin Kemitraan dengan UKM Jawa Tengah

Bisnis.com, SEMARANG — Jaringan hotel-hotel Accor di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan 83 pelaku usaha kecil dan menengah di Jateng.

Jaringan hotel tersebut meliputi Novotel Semarang, ibis Budget Semarang, ibis Semarang Simpang Lima, ibis Styles Semarang Simpang Lima, Novotel Solo, ibis Styles Solo, Grand Mercure Solo Baru, The Royal Surakarta - MGallery, dan Novotel Suites Yogyakarta.

Penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Bursa Koperasi dan UKM yang diselenggarakan di Kabupaten Banyumas pada 12 Mei 20203 yang lalu. Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Nota Kesepahaman tersebut berkaitan dengan kesepakatan pembelian produk-produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah dipilih secara cermat dan memenuhi kriteria yang ditentukan hotel.

Properti Accor akan menyerap produk-produk tersebut, yang mencakup berbagai bahan masakan seperti nasi, rempah-rempah, sayuran organik, ikan, dan lainnya yang akan disiapkan dengan terampil oleh tim kuliner hotel-hotel dan disajikan untuk para tamu hotel. Selain itu, hotel akan menyuguhkan berbagai produk lokal termasuk kopi, keripik, dan makanan ringan lokal.

Area khusus juga disediakan di hotel untuk menampilkan dan mempromosikan kerajinan tangan seperti batik, anyaman rotan, tas unik dari enceng gondok, serta kerajinan tangan lainnya.

Garth Simmons, Chief Executive Officer for Accor South & Southeast Asia, Japan, South Korea and India menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan dengan 83 UKM di Jawa Tengah ini merupakan kelanjutan komitmen yang sudah kami jalankan bertahun-tahun bukan hanya di Jawa Tengah, namun di destinasi lainnya di mana hotel-hotel kami berada di seluruh Indonesia.

“Hotel-hotel kami menyambut antusias kerja sama yang akan berlangsung selama satu tahun. Penyerapan produk-produk dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Tengah ini ditaksir akan menyentuh angka lebih dari Rp2 miliar rupiah. Penandatanganan kerja sama tersebut meliputi G2G (Group To Group), G2B (Group To Group) dan B2B (Business To Business),” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (19/5/2023).

Belum lama ini ibis Styles Semarang Simpang Lima juga telah menyelenggarakan Uniform Design Contest atau Kompetisi Desain Seragam bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Kompetisi tersebut diikuti lebih dari 20 peserta UKM yang ada di Jawa Tengah. Nantinya dari kompetisi ini akan diambil peserta terbaik yang akan menjadi kandidat mitra penyedia seragam karyawan dari ibis Styles Semarang Simpang Lima.

