Tawarkan Layanan Konvergensi, XL Axiata Jangkau Konsumen di DIY dan Jateng

Bisnis.com, SEMARANG - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus memperkuat percepatan penetrasi pasar pada layanan Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) di Indonesia. Strategi tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari proses akuisisi PT Link Net Tbk (Link Net) oleh Axiata Group Bhd dan XL Axiata di awal 2022 lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, XL Axiata dan Link Net menandatangani kerja sama Fiber to the Home Network and Operation Agreement pada 28 Juni 2023 lalu. "XL Axiata berharap dapat memanfaatkan segala keunggulan yang dimiliki Link Net yang kita semua tahu merupakan perusahaan terbesar di indonesia sebagai penyedia layanan internet fixed line yang sangat berpengalaman membangun dan mengelola jaringan fiber optik yang sangat luas," jelas Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, dikutip dari siaran pers pada Jumat (30/6/2023).

Melalui kerja sama tersebut, XL Axiata bersama Link Net bakal membangun dan mengoperasikan jaringan 1 juta homes passed di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Proyek tersebut ditarget rampung dalam waktu setahun.

"Dengan menambah 1 juta homes passed ini, XL Axiata berharap mampu mendorong percepatan pencapaian 450.000 home connect serta penetrasi konvergensi layanan XL SATU hingga sebesar 150.000 pelanggan," jelas Dian.

Mario Budiman, Presiden Direktur & CEO Link Net, menyampaikan bahwa pengembangan jaringan telah dimulai dan pihaknya berkomitmen buat membangun 1 juta Fiber-to-the-Home (FTTH) homes passed tambahan di tahun depan. "Hal ini merupakan langkah awal untuk menambah 5 juta FTTH homes passed tambahan ke jaringan kami dalam lima tahun mendatang," jelasnya.

Kerja sama yang dilakukan XL Axiata dengan Link Net tersebut bukan yang pertama dilakukan. Pasca akuisisi, kedua perusahaan tersebut aktif bersinergi buat memperkenalkan sejumlah layanan konvergensi internet melalui kolaborasi First Media dan XL.

Hingga akhir Kuartal I/2023, tingkat penetrasi layanan konvergensi XL Axiata telah mencapai 44 persen dimana pelanggan XL Home telah beralih menjadi pelanggan XL SATU.

Saat ini, layanan konvergensi yang ditawarkan XL Axiata juga telah menjangkau lebih dari 1,2 juta homes passed di 53 kabupaten dan kota. Termasuk di antaranya wilayah Jabodetabek, Medan, Palembang, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Cirebon, Banjarmasin, Banjarbaru, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Palu.

