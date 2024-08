Bank Jateng Pertahankan Peringkat dari Pefindo di Tengah Persaingan Perbankan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng berhasil mempertahankan peringkat idAA- /Stable (double A minus) dari Pefindo dengan prospek stabil semenjak tahun lalu. Peringkat tersebut mencerminkan posisi bisnis Bank Jateng yang didukung oleh pasar captive, tingkat permodalan dan profil likuditas yang sangat kuat.

Plt. Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengatakan bahwa hasil ini merupakan gambaran bahwa Bank Jateng sebagai perusahaan yang sangat sehat dan mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan serta patut mendapatkan kepercayaan yang baik dari nasabah, masyarakat dan stakeholders lainnya.

“Bank Jateng senantiasa berpegang teguh pada komitmennya untuk menjalankan aktivitas bisnisnya secara berkelanjutan dan akuntabel dengan didasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Irianto dalam siaran pers, Sabtu (17/8/2024).

Bank Jateng yang tahun ini menginjak usia 61 tahun terus yakin dalam menghadapi tantangan perbankan. Salah satu pembuktian dalam menjawab tantangan perbankan, Bank Jateng kini telah membuka lini bisnis baru yakni layanan Bank Kustodian. Bank Jateng telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Bank Kustodian dan melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dengan kerja sama ini, Bank Jateng resmi menjadi Bank Kustodian ke-26 pada tahun 2024.

Selain itu berbagai penghargaan telah diraih Bank Jateng di tahun 2024 di antaranya adalah Excellent in Credit and Business Development for SME oleh Metro TV & Salutee id, Indonesia Best Bank for Digitalization Development to Provide Ease of Transaction Kategori KBMI 2 BPD oleh Warta Ekonomi.

Penghargaan dari Infobank & MRI juga diraih oleh Bank Jateng seperti 10 Consecutive Years in Service Excellence Kategori Regional Bank, The 2nd Best-Email Service Kategori Region Bank, The 2nd Best- Overall Walk-In Channel Kategori Region Bank, The 2nd Best-Social Media Kategori Region Bank dan The 2nd Best Region Bank in Service Excellence Kategori Region Bank.

Penghargaan yang paling baru diraih oleh Bank Jateng pada 14 Agustus 2024 yakni Outstanding Transformation to Support Regional SME dan Outstanding Corporate Social Responsibility dari CNN.

Bank Jateng juga selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabah. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Bank Jateng dalam menjawab kebutuhan nasabah adalah dengan menambah layanan devisa menjadi 38 kantor cabang yang tersebar di seluruh Jawa Tengah, DIY, dan Jakarta.

Kantor Cabang Bank Jateng tersebut telah dilengkapi oleh layanan Jateng Electronic Trading (JET FX) yang menyediakan fitur transaksi secara real time untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi valuta asing dari nasabah baik untuk uang kertas asing (banknotes), Telegraphic Transfer dan Remitansi.