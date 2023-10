Gets Hotel Semarang Tawarkan Paket Promo BBQ All You Can Eat

Gets Hotel Semarang menawarkan paket promo BBQ all you can eat dengan harga Rp98.000/pax dan diskon 50 persen untuk anak berusia 6-10 tahun.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Gets Hotel Semarang menawarkan paket promo BBQ all you can eat dengan harga Rp98.000/pax dan diskon 50 persen untuk anak berusia 6-10 tahun.

Paket promo BBQ bertema Seafood Night Market itu tersedia setiap Jumat pada pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.

Adapun, pilihan sajian yang dihidangkan dalam paket all you can eat itu terdiri atas berbagai macam variasi menu hidangan laut, berbagai pilihan sayuran dan daging akan disajikan dan diolah dengan bahan baku berkualitas. Pengunjung juga akan disuguhi penampilan live cooking dari chef.

Food and Beverage Manager Gets Hotel Semarang Handi Setiawan mengatakan bahwa sajian barbeque untuk menyambut akhir pekan tersebut semakin istimewa karena disuguhkan di sisi swimming pool yang akan membuat suasana makan malam menjadi lebih menyejukkan dan juga aka nada hiburan alunan live music.

“Sebagai pencuci mulut setelah puas menyantap beragam olahan seafood, jangan lupa cicipi aneka kudapan manis seperti pudding, assorted cake, hingga buah-buahan yang akan segarkan tenggorokan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (5/10/2023).

Info lebih lanjut mengenai promo tersebut dapat diperoleh melalui telepon 024-86400500 atau instagram @getshotelsemarang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News