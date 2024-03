Grand Candi Hotel Meriahkan Ramadan 2024 dengan Iftar Picnic dan Promo Spesial

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SLEMAN – Grand Candi Hotel Semarang kembali menggelar program tahunan bertajuk “Iftar Picnic” untuk menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan. Program buka puasa dengan konsep all-you-can-eat itu bakal menawarkan aneka hidangan dari berbagai negara seperti Mexico, Jepang, India, Brazil, dan negara lainnya.

Adrian Reynald Public Relations Grand Candi Hotel Semarang menjelaskan bahwa selain stall tematik bertema makanan khas dari masing-masing negara dan live cooking, tamu juga bisa menikmati all you can eat buffet yang disediakan, mulai dari appetizer, ta’jil, soup, main course, ice cream corner, wedangan corner, kids corner hingga dessert.

“Tak hanya menyajikan sajian all you can eat yang menggugah selera, Iftar Picnic juga menghadirkan live music performance setiap hari Sabtu dan minggu, beragam spot foto menarik, dan doorprize menarik yang diundi disetiap minggunya,” jelas Adrian, dikutip Jumat (8/3/2024).

Iftar Picnic Grand Candi Hotel Semarang tersedia pada 11 Maret 2024 hingga 9 April 2024, dan dibanderol dengan harga Rp165.000 nett/pax. Terdapat promo setiap pembelian 10 pax akan mendapatkan gratis 1 pax. Selain itu di minggu pertama atau hingga tanggal 17 Maret 2024 Iftar Picnic terdapat diskon 10% dari harga normal.

Adrian berharap, program Iftar Picnic tersebut dapat menjadi momen berkumpul bagi keluarga dan sahabat dalam merayakan Bulan Suci Ramadan. “Karena nilai kehangatan dan kebersamaan dengan orang tercinta itulah yang menjadi filosofi utama adanya Iftar Picnic Grand Candi Hotel Semarang,” tambahnya.

Selain promo buka bersama, Grand Candi Hotel Semarang juga menawarkan promo kamar bertajuk “Ramadhan Spesical Deal”. Promo tersebut ditawarkan bagi masyarakat yang ingin merasakan pengalaman menginap di Hotel Bintang 5 saat bulan puasa. Dengan membayar mulai dari Rp1.080.000, tamu akan mendapatkan gratis Iftar Picnic untuk 2 orang, sahur untuk 2 orang dan berbagai keuntungan menarik lainnya.

Bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya yang ingin melakukan reservasi Iftar Picnic bisa langsung menghubungi tim Grand Candi Hotel Semarang melalui whatsapp 0813-3136-1665. Selain itu, dapatkan juga informasi promo menarik Grand Candi Hotel selama bulan Ramadan melalui instagram @grandcandismg dan website grandcandihotel.com.

