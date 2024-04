Laras Asri Resort & Spa Salatiga Tawarkan Paket Halalbihalal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Laras Asri Resort & Spa Salatiga menyediakan paket halalbihalal untuk memfasilitasi para tamu yang ingin merayakan Idulfitri bersama keluarga, teman, ataupun kerabat.

Paket halalbihalal ditawarkan dengan harga Rp120.000 nett per pax dengan minimal pemesanan 20 orang. Dengan harga tersebut, para tamu sudah dapat mencicipi berbagai macam pilihan menu khas Indonesia seperti Rawon, Ayam Goreng Bumbu Lengkuas, Kwetiau Goreng, Kacang Panjang Saus Tiram, dan ditutup dengan Es Dawet Ayu.

Vinkan Sunggar, Marketing Communication Laras Asri Resort & Spa Salatiga, mengatakan bahwa paket Halalbihalla tersebut tersedia setiap hari selama periode 12—30 April 2024.

“Para tamu dapat menikmati aneka macam menu yang diolah oleh Chef Laras Asri Resort & Spa dengan konsep All You Can Eat,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (17/4/2024).

Selain itu ada pula Hampers yang dapat dikirimkan untuk keluarga atau kerabat, dengan promo Paket Ayam Kodok dengan harga Rp140.000 nett. Paket berisi ayam panggang dengan isian daging ayam cincang beserta rempah dan protein lainnya tersebut siap dikirim untuk menemani momen Idulfitri.

Laras Asri Resort & Spa Salatiga adalah hotel dan resort bintang 4 dengan kamar berjumlah 178 kamar dan 11 meeting room. Hotel dan resort bernuansa Jawa ini berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.335, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

