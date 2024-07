Aston Inn Pandanaran Semarang Gelar Program Kids Table Manner

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Aston Inn Pandanaran Semarang menyelenggarakan program khusus Kids Table Manner yang ditujukan untuk anak-anak yang ingin mengisi libur sekolah dengan aktivitas yang menyenangkan dan memiliki nilai edukasi.

Program Kids Table Manner terbagi atas dua kelompok, yang diselenggarakan pada 29 Juni dan 13 Juli 2024.

Pada penyelenggaraan pertama, Kids Table Manner diikuti oleh 50 peserta. Mereka antusias mengikuti serangkaian acara yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB.

Acara dibuka dengan ice breaking dengan mengajak anak-anak bermain dan saling mengenal antar peserta. Setelah itu, mereka diajak membuat kreasi sandwich, dipandu oleh Executive Chef Ganjar Trisaputra.

Anak-anak diajak membuat sandwich dengan isian bervariasi sesuai dengan selera. Bahan-bahan yang disiapkan antara lain smoked beef, selada, tomat, timun dan mayones. Hasil kreasi sandwich dapat dibawa pulang setelah acara selesai.

Setelah itu, para peserta diajak melihat live cooking Chef Ganjar memasak spaghetti carbonara. Selanjutnya, mereka mengamati Regita dari tim Food and Beverage Aston Inn Pandanaran Semarang yang membuat minuman milkshake yang kemudian dibagikan kepada seluruh peserta.

Selepas acara masak memasak, para peserta cilik itu diperkenalkan dengan tata cara merapikan tempat tidur, dipandu oleh Darwin dari bagian House Keeping.

Rangkaian acara diakhiri dengan belajar etiket table manner, dipandu oleh Restaurant & Banquet Manager Oni Almuchlisun Putra. Anak-anak diajari tata cara menggunakan serbet, mengudap roti, salad, sup, makanan utama, hingga hidangan penutup dan minum.

Sambil belajar, mereka juga menikmati hidangan secara langsung yang terdiri atas roti, Avocado Smoked Salmon Salad, Creamy Corn Soup, Pan Seared Chicken and Mushroom sauce with mashed potato, ditutup dengan dessert Fruite Pudding Stick, Oreo Ball and Ice Cream serta minuman Hot Chocolate.

“Kami bangga tahun ini dapat membuat terobosan untuk mengisi liburan sekolah dengan membuat sebuah program yang menggabungkan antara hiburan dan edukasi yaitu table manner. Selain itu kami ingin mengenalkan sejak dini kepada adek-adek generasi penerus mengenai bagaimana beretika saat makan di meja makan,” ujar General Manager Aston Inn Pandanaran Semarang Ibnoe Ichwan Chambali dalam siaran pers, Rabu (10/7/2024).