Harga Buyback Antam Terbang Tinggi, Ini Tips Jual Emas Biar Makin Cuan

Harga jual kembali (buyback) emas batangan Antam per Kamis, 13 Februari 2025, naik, yakni Rp1.543.000 per gram.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Harga emas Antam pada Kamis 13 Februari 2025 naik sebesar Rp8.000 per gram, dari Rp1.684.000 per gram menjadi Rp1.692.000 per gram.

Sementara harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.543.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis, 13 Februari 2025

- Harga emas 0,5 gram: Rp896.000.

- Harga emas 1 gram: Rp1.692.000.

- Harga emas 2 gram: Rp3.324.000.

- Harga emas 3 gram: Rp4.961.000.

- Harga emas 5 gram: Rp8.235.000.

- Harga emas 10 gram: Rp16.415.000.

- Harga emas 25 gram: Rp40.912.000.

- Harga emas 50 gram: Rp81.745.000.

- Harga emas 100 gram: Rp163.412.000.

- Harga emas 250 gram: Rp408.265.000.

- Harga emas 500 gram: Rp816.320.000.

- Harga emas 1.000 gram: Rp1.632.600.000

Jika Anda dulunya membeli Antam di bawa harga buyback saat ini, maka Anda sudah untung besar.

Misal, Anda membeli emas Antam 1 gram di harga Rp1 juta, maka saat ini emas Antam 1 gram Anda bisa dibuyback dengan harga Rp1.543.000 per gram

Agar emas Antam Anda dihargai mahal, simak beberapa tempat terbaik untuk buyback logam mulia Antam berikut ini.

1. Kantor Pusat Antam

Jika Anda ingin mendapatkan cuan dari buyback Antam, silahkan jual ke kantor pusat Antam di Jakarta. Sebab di sini, biasanya emas akan dihargai tinggi sekitar hingga 90%.

2. Toko emas

Toko emas bisa memberikan uang tunai dengan cepat, tetapi harga buyback yang ditawarkan biasanya lebih rendah (sekitar 70%–80%) dan proses transaksinya relatif rumit.

3. Marketplace end-user

Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi marketplace atau langsung menawarkan ke end user yang dapat memberikan harga jual lebih tinggi.

Biasanya, harganya tak jauh beda dari harga beli Antam saat ini. Misal saat ini harga jual Antam di angka Rp1.650.000 maka di marketplace Anda bisa menjualnya Rp1.620.000 atau bahkan lebih.