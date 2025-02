Tradisi Buka Puasa Bersama All You Can Eat Di Ngabuburit Asyiik Harris Semarang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Harris Hotel Sentraland Semarang melanjutkan tradisi menyajikan aneka hidangan berbuka puasa bersama dengan konsep all you can eat dengan tema Ngabuburit Asyiik. Pada tahun ini, program Ngabuburit Asyiik akan kembali hadir dengan membawa lebih dari 100 item menu.

Ngabuburit Asyiik Volume 7: The Signature Iftar yang hadir pada tahun ini menawarkan lebih dari 100 menu yang akan dirotasi setiap hari, ditambah 10 menu dan pondokan signatur yang turut memperkaya pilihan makanan.

Beberapa sajian hidangan yang tersedia antara lain BBQ corner, Mongolian BBQ, nasi kebuli kambing, martabak Mumbai, shawarma, baklava, pecking duck & roasted chicken. Selain itu, ada dua menu hidangan utama selera nusantara yakni Soto Bakar Sambal Paru atau Sobatsaru, dan Soun Iga Tetelan atau So’ Gatel.

Marketing and Branding Manager Harris Semarang, Azkar Rizal Muhammad, mengatakan bahwa hidangan buka puasa tersedia pada 3-28 Maret 2025 pada pukul 17:30-20:00 WIB di area Harris Cafe lantai 7.

“Tak hanya menyajikan sajian all you can eat yang menggugah selera, Ngabuburit Asyiik: The Signature Iftar juga menghadirkan live music setiap hari Jumat, beragam spot foto menarik, dan doorprize logam mulia yang diundi setiap minggu,” ujarnya, Kamis (20/2/2025).

Ngabuburit Asyiik Vol.7:The Signature Iftar ditawarkan dengan harga Rp158.000 net untuk dewasa dan Rp79.000 net untuk anak usia 5-10 tahun. Tersedia promo beli 4 gratis 1 untuk buka puasa pada 3-8 Maret 2025 dan promo beli 10 gratis 1 untuk buka puasa pada 9-28 Maret 2025.