The Sunan Hotel Solo Tawarkan Paket Buka Puasa Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1446 H, The Sunan Hotel Solo menawarkan paket buka puasa bertajuk “Sunan Ramadhan Iftar Package” all u can eat yang akan digelar setiap hari di Narendra Restaurant.

Narendra Restaurant yang memiliki konsep open kitchen ini akan menyuguhkan menu hidangan pembuka sampai penutup dengan menu yang berbeda setiap hari. Harga yang ditawarkan Rp 168.000 net per orang. Paket buka puasa tersedia selama bulan Ramadan pada pukul 17.00– 21.00 WIB.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan selain menu Nusantara, hadir juga menu Western dan Asian yang bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa.

“Pada bulan Ramadan kali ini, kami menyajikan pengalaman berbuka yang berbeda dan istimewa dengan hidangan spesial dari Executive Chef Kiki Dwi Septiawan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (24/2/2025).

Sunan Ramadhan Iftar Package meliputi menu special delight yang berganti setiap hari seperti Kambing Guling, French Beef Confit, Ayam Panggang Madu Chinese Style, Roast Peking Duck, Chicken Fricassee, dan Roast Beef Rembiga.

Selain itu tersaji Ramadhan Beverage Series kreasi Bar Supervisor Teguh Triyanto yang akan hadir setiap hari dengan live cooking minuman khas seperti Teh Tarik dan minuman lainnya yang menyegarkan.

Selain kelezatan hidangan, para tamu juga akan dihibur dengan iringan live music bernuansa Ramadan. Tersedia juga fasilitas masjid di dalam area hotel untuk para tamu melakukan salat Maghrib ataupun Isya pada saat acara buka puasa bersama.

Selama bulan Ramadan, The Sunan Hotel Solo juga akan menyelenggarakan ada berbagai macam program CSR seperti pelatihan gratis, ngabuburit fashion, berbuka dengan anak yatim dan berkunjung ke destinasi wisata kota Solo.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon ke 0271-731312 atau WhatsApp ke 0811 3981 0888.