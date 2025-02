Sambut Ramadan, Laras Asri Resort & Spa Salatiga Tawarkan Promo All You Can Eat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Laras Asri Resort & Spa Salatiga menyiapkan sejumlah program dan promo untuk menyambut Ramadan tahun ini, mulai dari paket menginap, buka puasa all you can eat buffet, hingga bingkisan untuk Lebaran.

Sajian buka puasa bersama dengan konsep all you can eat buffet tersedia di Han Palace Restaurant. Beragam menu khas Nusantara yang diolah oleh chef ditawarkan dengan harga Rp89.000 nett per pax. Menu dirotasi setiap hari.

Marketing Communication Laras Asri Resort & Spa Salatiga, Vinkan Sunggar menyampaikan bahwa paket buka puasa bersama hanya tersedia secara dine-in di Han Palace Restaurant demi menjaga kualitas rasa dan higienitas makanan. Beragam pilihan menu makanan disediakan, mulai dari takjil, appetizer, soup, main course, hingga hidangan penutup yang bervariasi.

“Selain hidangan spesial Ramadan berstandar bintang 5, kami juga menyajikan hidangan secara langsung dengan konsep live cooking,”ujar Vinkan dalam siaran pers, Rabu (25/2/2025).

Laras Asri Resort & Spa Salatiga juga menawarkan paket Idulfitri bagi para tamu yang ingin menyelenggarakan acara halal bihalal bersama keluarga atau kolega. Paket Idulfitri tersedia dengan harga mulai Rp140.000 nett per pax.

Selain itu, Laras Asri Resort & Spa juga menyediakan paket menginap Bukber Room Package dengan harga mulai Rp635.000 nett per malam, sudah termasuk paket buka puasa bersama dan sarapan atau sahur.

Tersedia pula Idul Fitri Room Package dengan harga mulai Rp895.000 nett per pax sudah termasuk sarapan dan makan malam.

Bagi para tamu yang ingin mengirim bingkisan kepada keluarga, kerabat atau sahabat, Laras Asri Resort & Spa Salatiga menawarkan hampers Ayam Kodok. Ada dua pilihan ayam kodok yang dapat dipesan yaitu ayam kodok smoke dan ayam kodok original.

Ayam kodok adalah hidangan yang terbuat dari ayam yang diisi dengan daging ayam yang dicampur dengan berbagai macam racikan rempah. Ayam kodok original ditawarkan dengan harga Rp140.000 nett per ekor, sedangkan Ayam kodok smoke ditawarkan dengan harga Rp155.000 nett per ekor.

Informasi lebih lanjut mengenai berbagai promo Ramadan dan Lebaran dapat diperoleh melalui telepon di 0298 312 222 atau email di [email protected]. Para tamu juga dapat langsung datang ke hotel yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman 335 Salatiga.