Rez Hotel Semarang Hadirkan Buka Puasa dengan Menu Durian

Bisnis.com, SEMARANG - Rez Hotel Semarang menghadirkan paket buka puasa bersama yang dilengkapi dengan pojok khusus durian atau durian corner.

Tersedia dua paket buka puasa yang ditawarkan, yakni Iftar Dinner di Reztorante dan Iftar Dinner Durian di Reztricted Rooftop Lounge yang dilengkapi dengan durian corner.

Paket Iftar Dinner di Reztorante menyajikan aneka hidangan khas Nusantara dengan harga Rp168.000 nett per pax untuk early bird pemesanan sebelum 8 Maret 2025, dan harga reguler Rp188.000 nett per pax serta Rp94.000 per pax untuk anak-anak.

Bagi para pecinta durian, paket Iftar Dinner Durian di Reztricted Rooftop Lounge dapat diperoleh dengan harga Rp288.000 nett per pax untuk dewasa dan Rp114.000 nett per pax untuk anak-anak.

"Paket Iftar Dinner Durian di Reztricted Rooftop Lounge menyuguhkan pengalaman untuk berbuka puasa dengan makan durian, menjadikannya sebagai satu-satunya konsep buka puasa bersama dengan durian corner di Semarang," ujar Intan Anggraeni, Sales Marketing Manager Rez Hotel Semarang dalam siaran pers, Rabu (26/2/2025).