Berbuka dan Bersua Nikmati Buka Puasa Bersama di Kotta Hotel Semarang

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta Hotel Semarang meluncurkan program "Bersua & Berbuka: Iftar All You Can Eat" untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini. Program promo ini akan berlangsung pada 1—29 Maret 2025 di Event Space Kotta Hotel Semarang.

Paket berbuka puasa in ditawarkan dengan harga Rp139.000 nett per orang. Tersedia promo buy 7 get 1 free.

Para tamu dapat menikmati hidangan berbuka dengan konsep buffet dengan menu yang dirotasi setiap hari. Ada pula menu stall yang menghadirkan hidangan unggulan dari berbagai daerah seperti tengkleng kambing Solo, ayam panggang Klaten, bakso Kotalama, dan mie ayam Wonogiri.

Selain hidangan utama, tersedia beragam hidangan pembuka dan penutup, juga wedangan seperti gilo-gilo Semarang, bubur manis, es kolak, es marem, dan jahe hangat, dan wedang bandrek.

Setiap akhir pekan, tamu akan dihibur dengan live music yang semakin menambah kehangatan suasana berbuka puasa. Berbagai genre musik akan dibawakan oleh musisi lokal untuk menciptakan atmosfer yang lebih hidup dan menyenangkan.

Sebagai tambahan, setiap tamu juga berkesempatan mendapatkan voucher menginap di properti sister company Kotta Hotel Semarang di Yogyakarta, yakni Kotta Go Hotel Yogyakarta dan Artotel Yogyakarta. Program undian berhadiah ini berlangsung selama periode "Bersua & Berbuka: Iftar All You Can Eat" berlangsung.

“Dengan konsep ini, Kotta Hotel Semarang tidak hanya menghadirkan pengalaman berbuka yang istimewa tetapi juga memberikan kejutan menyenangkan bagi para tamu yang beruntung,” ujar Dwi P. Hadi, General Manager Kotta Hotel Semarang.

Dwi menambahkan, seluruh sajian yang dihadirkan telah dikurasi dengan cermat, agar para tamu dapat menikmati aneka hidangan yang tersedia.

Informasi lebih lanjut dan pemasanan dapat dilakukan melalui www.kottahotels.com atau telepon/whatsApp ke nomor 0813 8682 8588/0895 1100 42080.