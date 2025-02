Louis Kienne Pemuda Semarang Hadirkan Menu Buka Puasa dari Tiga Daerah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Louis Kienne Pemuda Semarang meluncurkan paket buka puasa bersama bertajuk Waktu Iftar Bersama. Beragam hidangan yang disajikan berasal dari tiga daerah di Indonesia yakni Jawa, Sunda, dan Betawi.

Menu takjil yang disajikan antara lain adalah klepon, rondo royal, soto Semarang, combro singkong, seblak, cilok goreng, kembang goyang, risol Betawi, dan kerak telor.

"Menu buka puasa kami diracik dengan bumbu otentik, segar, dan kaya rasa oleh chef berpengalaman,: ujar Hotel Manager Louis Kienne Hotel Pemuda Semarang Richy Nugraha dalam siaran pers, Kamis (27/2/2025).

Paket Waktu Iftar bersama ditawarkan dengan harga Rp158.000 nett per pax untuk dewasa dan Rp80.000 per pax untuk anak-anak. Tersedia promo early bird untuk pemesanan pada 1-10 ramadan dengan harga Rp138.000 nett per pax. Tersedia pula promo buy 10 get 1 free.

Sajian buka puasa di hotel bintang empat tersebut dapat dinikmati di Gastro Resto Louis Kienne Hotel Pemuda Semarang mulai pukul 17.30 WIB, setiap hari sepanjang bulan ramadan.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon pada nomor 081901036111 atau Instagram @lk_pemuda.