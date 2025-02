Louis Kienne Hotel Pandanaran Hadirkan Waktu Iftar Bersama

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Louis Kienne Hotel Pandanaran menghadirkan paket buka puasa bersama bertajuk "Waktu Iftar Bersama" yang menyajikan berbagai hidangan tradisional Indonesia.

Promo ini tersedia di Little by More Gastro Café yang berlokasi di lantai 6 Louis Kienne Hotel Pandanaran setiap hari selama bulan ramadan mulai pukul 17.30 WIB. Sejumlah menu yang dihadirkan antara lain bangkerok, bebek panggang rempah, wedang ronde, dan lainnya.

Sebelum menyantap hidangan buka puasa, para tamu dapat terlebih dahulu ngabuburit atau menghabiskan waktu santai menjelang buka puasa di area rooftop lantai 24.

Paket iftar Louis Kienne Hotel Pandanaran ditawarkan dengan harga Rp158.000 nett per pax. Tersedia harga early bird senilai Rp138.000 per orang dewasa dan Rp80.000 untuk anak usia 6-11 tahun untuk pemesanan pada 25 Februari – 5 Maret 2025. Ada pula promo buy 10 get 1 free.

“Selain menikmati hidangan, tamu juga mendapat gratis akses ke rooftop di lantai 24 untuk ngabuburit bareng teman, keluarga atau pasangan, bisa juga berfoto untuk mengabadikan momen kebersamaan tersebut,” ujar Emiya Pepayosa, DOSM Louis Kienne Hotel Pandanaran.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui nomor 08001300888 atau website www.lkhotels.com.