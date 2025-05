The Sunan Hotel Solo Kembali jadi Mitra Akomodasi Garuda Indonesia dalam Musim Haji Tahun Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — The Sunan Hotel Solo kembali dipercaya sebagai mitra akomodasi resmi untuk kru haji Garuda Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Penunjukan ini menandai kesinambungan kemitraan strategis yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, sekaligus menunjukkan konsistensi hotel ini dalam menyediakan layanan berkualitas tinggi untuk kebutuhan operasional maskapai nasional tersebut.



Pada musim haji tahun ini, The Sunan Hotel Solo akan kembali menyediakan layanan akomodasi bagi awak kabin dan kru operasional Garuda Indonesia yang bertugas dalam penerbangan haji dari Embarkasi Solo. Hotel ini dikenal sebagai salah satu penyedia akomodasi di wilayah Surakarta, dengan reputasi kuat dalam layanan, keamanan, dan kenyamanan.



“Pemilihan kembali hotel kami sebagai tempat penginapan crew haji Garuda Indonesia merupakan bentuk pengakuan akan standar pelayanan dan fasilitas terbaik yang kami tawarkan,” ujar Retno Wulandari, General Manager The Sunan Hotel Solo, dalam keterangannya pada Selasa (20/5/2025).



Retno menambahkan bahwa pihaknya merasa terhormat dapat kembali berkontribusi dalam pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan momen penting dan sakral bagi umat Muslim. Menurutnya, kerja sama ini bukan sekadar layanan komersial, melainkan juga bentuk partisipasi dalam menyukseskan perjalanan spiritual masyarakat Indonesia.



“Kami merasa terhormat dan bertanggung jawab untuk turut serta dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan momen penting bagi umat Muslim di Indonesia dan dunia,” tutur Retno.



Pada penyelenggaraan haji tahun ini, embarkasi Solo dijadwalkan memberangkatkan 95 kelompok terbang (kloter), dengan total jemaah sebanyak 34.073 orang. Keberadaan kru Garuda Indonesia di setiap penerbangan menjadi aspek penting dalam memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah selama proses keberangkatan hingga kepulangan. Dalam konteks ini, The Sunan Hotel Solo memainkan peran strategis untuk menjamin para kru mendapatkan fasilitas istirahat yang memadai.



Manajemen hotel menyatakan telah menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari kamar dengan standar internasional, layanan makanan dan minuman yang higienis dan bergizi, hingga protokol keamanan dan kenyamanan sesuai kebutuhan operasional maskapai. Layanan disiapkan untuk memastikan bahwa para kru haji dapat menjalankan tugas dengan kondisi prima, baik sebelum keberangkatan maupun setelah tiba dari penerbangan.



“Pada tahun ini, pemberangkatan haji dari embarkasi Solo terdiri dari 95 kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 34.073 jemaah haji di mana The Sunan Hotel Solo akan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa para crew haji mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas sebelum dan sesudah bertugas dalam penerbangan,” ujar Retno.



Melalui kerja sama ini, The Sunan Hotel Solo memperkuat posisinya sebagai mitra andal dalam layanan akomodasi untuk kegiatan berskala nasional. Retno menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menciptakan suasana yang segar dan mendukung pemulihan stamina para kru yang mengemban tugas penting selama musim haji.



“Dengan kerja sama ini, The Sunan Hotel Solo berkomitmen untuk menghadirkan suasana yang menyegarkan dan mendukung bagi para crew yang memiliki tugas penting dalam membantu jemaah haji,” pungkas Retno.