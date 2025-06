Masih Ada 38 Hari, Submit Karya Tulis Karisma OJKI 2025 Sekarang!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Lomba Karya Tulis Ilmiah Karisma OJKI 2025 masih dibuka. Akademisi, praktisi, peneliti, dan masyarakat umum masih bisa berpartisipasi di lomba berhadiah total lebih dari Rp100 juta ini hingga 11 Juli.

Informasi lengkap tentang lomba, pendaftaran, dan submit karya ilmiah di www.karismaojki.com. Bagi yang ingin berpartisipasi pada lomba ini perlu mengetahui dulu syarat dan ketentuannya.

Analis Eksekutif Senior Kelompok Riset Dan Widyaiswara OJK Institute (OJKI), Roberto Akyuwen, menyampaikan peserta harus mendaftar dan mengirimkan karya tulis mereka sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Tema utama Karisma OJKI 2025 adalah “Maintaining Financial Sector Resilience to Support Indonesian Economic Growth Despite Global Geopolitical Tension”.

Tema ini menggambarkan bagaimana upaya menjaga dan mempertahankan daya tahan sektor keuangan, sehingga bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tema utama tersebut bisa dikupas melalui sudut pandang berbeda, namun tetap sesuai dengan empat subtema berikut:

Enhancing Economic Growth: The Strategic Role of the Financial Services Sector. Kedua, subtema Promoting Artificial Intelligence (AI) to Enhance Financial Sector; Resilience: Artificial Intelligence (AI) as Catalysts for Innovation or Threats to Financial Sector Growth? Deglobalization and Protectionism: Implications on Economic Stability and National Resilience. Trump’s 2.0 Policy and its Spill Over Effects to Indonesia Economic Stability and Resilience.

Karya ilmiah yang dibuat peserta Karisma OJKI 2025 mencakup beberapa bidang atau sektor, meliputi perbankan, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital.

“Intinya mencakup semua lembaga keuangan yang ada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK,” ucap Roberto, beberapa waktu lalu.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti lomba Karima OJKI 2025 perlu memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dikutip dari www.karismaojki.com, ada empat persyaratan yang dipenuhi peserta, meliputi peserta wajib mengikuti sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang ditetapkan Panitia.

Setiap peserta juga wajib mengirimkan curriculum vitae (CV) seluruh penulis yang memuat informasi sekurang-kurangnya nama, alamat, instansi, nomor telepon, email, riwayat pendidikan, serta riwayat penelitian dan publikasi.

Selain itu, peserta wajib melakukan pendaftaran dan menyampaikan seluruh dokumen persyaratan melalui website www.karismaojki.com sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kegiatan call for papers Karisma OJKI tahun 2025 tertutup bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan dibagi menjadi dua, yakni ketentuan umum dan ketentuan lain. Adapun ketentuan umum meliputi karya tulis ilmiah dapat ditulis secara perorangan ataupun kelompok dengan jumlah maksimal tiga orang.

Selain itu, karya tulis ilmiah yang disampaikan merupakan karya orisinil peserta yang belum pernah diikutsertakan dan dipublikasikan dalam bentuk apapun dan di media manapun (original and unpublished paper).

Ketentuan lainnya, karya tulis ilmiah bukan merupakan hasil saduran atau terjemahan, dan bukan kompilasi berbagai sumber. Judul karya tulis ilmiah berhubungan dengan subtema/topik yang ditentukan.

Terkait motode, karya tulis ilmiah yang disampaikan dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif.

Ketentuan lain pada lomba Karisma OJKI 2025 meliputi setiap karya riset ilmiah akan melalui proses pengecekan plagiarisme dan AI GPT.

Dewan juri akan melakukan seleksi dan memilih kandidat pemenang untuk memaparkan karya tulis ilmiah di hadapan dewan juri secara daring dan luring.

Dewan juri akan menentukan pemenang yang terdiri atas Juara I, Juara II, Juara III dan best-paper untuk masing-masing subtema/topik.

Selain itu, pemenang bersedia menandatangani pengalihan hak cipta karya tulis ilmiah yang diikutsertakan dalam sayembara Karisma kepada Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.