Menjelajahi Kota Jogja Pakai Sepeda Ala Kotta GO Yogyakarta

Melalui layanan GO Lucky Bike, manajemen Kotta GO Yogyakarta menyediakan fasilitas sepeda lipat yang nyaman digunakan.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Yogyakarta menawarkan fasilitas persewaan sepeda untuk para tamu yang ingin menjelajahi berbagai sudut kota. Lokasi hotel yang strategis memungkinkan para tamu untuk mengjangkau beragam spot wisata di pusat kota Yogyakarta dengan mudah dengan bersepeda.

Melalui layanan GO Lucky Bike, manajemen Kotta GO Yogyakarta menyediakan fasilitas sepeda lipat yang nyaman digunakan. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh warga Yogyakarta.

“Melalui GO Lucky Bike, tamu Kotta GO Yogyakarta bisa dengan bebas menjelajahi berbagai sudut kota, dari area heritage seperti Malioboro dan Tugu Jogja, hingga jalan-jalan kecil yang menyimpan banyak hidden gems kuliner dan budaya,” ujar Intan Pradhita Novitasari, Marketing Communication Kotta GO Yogyakarta, dalam siaran pers, Rabu (4/6/2025).

Setelah puas menjelajah kota dengan sepeda, para tamu dapat kembali ke hotel untuk bersantai dan menikmati hidangan di Piyama Café. Tempat ini menyajikan berbagai makanan dan minuman dengan cita rasa segar dan presentasi menarik. Tersedia pilihan hidangan mulai dari kopi, camilan, hingga makanan utama.

Piyama Cafe menghadirkan dua promo spesial untuk menyambut para Kottalites khusus bulan Juni 2025, yakni promo Fit to Sip dan bundling promo Blue Banana.

Promo Fit to Sip ditujukan khusus untuk para tamu yang datang mengenakan outfit olahraga, berupa diskon 15% untuk semua menu kecuali alcohol. Promo Blue Banana menawarkan paket bundling berupa minuman Blue Coco yang menyegarkan dan banana fritter dengan harga Rp75.000.

“Dengan lokasi yang terintegrasi, para tamu bisa langsung turun dari kamar, menyewa sepeda, dan menikmati hidangan favorit tanpa harus repot mencari tempat makan di luar,” tambah Intan.

Untuk mendapatkan semua fasilitas dan promo di atas, para tamu dapat melakukan pemesanan kamar melalui website resmi Kotta GO Yogyakarta di www.kottahotels.com/yogyakarta.

Khusus di bulan ini, tamu bisa menambahkan kode promo JUNEGETAWAY saat melakukan pemesanan untuk mendapatkan harga spesial serta fasilitas gratis early check-in dan late check-out.