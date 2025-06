The Wujil Resort & Conventions Luncurkan Promo Liburan Family Escape

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — The Wujil Resort & Conventions meluncurkan Family Escape, promo paket menginap untuk menyambut libur sekolah.

Ditawarkan dengan harga mulai Rp860.000 net per malam, para tamu akan mendapatkan fasilitas menginap 1 malam di tipe kamar The Wujil Room, sarapan untuk 2 orang dewasa dan gratis untuk anak di bawah usia 5 tahun, kegiatan anak-anak berupa mini field trip untuk 2 orang, welcome gelato dan akses ke seluruh fasilitas di The Wujil.

Semua tamu akan mendapatkan akses gratis ke The Wujil Aqua Park, sebuah wahana air dengan tantangan balon mengapung di atasnya, akses ke kolam renang keluarga yang memiliki air garam sehingga lebih sehat untuk kulit dan aman untuk anak bahkan bayi, whirlpool atau kolam air panas, sauna, gym, playground dan kids club.

Anak-anak juga dapat menghabiskan waktu untuk bermain di kids club yang memiliki serangkaian kegiatan terjadwal mulai dari story telling, art & craft, cooking class dan bertemu Wujil Bear, maskot kesayangan di The Wujil.

The Wujil juga memberikan fasilitas eksklusif bagi tamu yang menginap di tipe Wujil Executive, Wujil Suite dan Presidential Suite. Semua tamu yang menginap di 3 tipe teratas ini akan mendapatkan gratis afternoon tea yang dapat dinikmati di Executive Lounge.

Selain seabrek fasilitas yang ditawarkan, Family Escape juga memberikan gratis mini field trip. Mini Field Trip adalah kegiatan berdurasi satu jam yang akan mengajak anak-anak mengeksplorasi kegiatan seru dan menyenangkan seperti melukis di gerabah, berinteraksi dengan hewan gemas hingga menanam bibit tanaman.

“The Wujil merupakan surga untuk anak-anak. Kami terus berupaya agar The Wujil menjadi tempat aman dan nyaman untuk liburan dengan meningkatkan fasilitas dan juga program-program yang tidak hanya menghibur namun memberikan unsur edukasi” Ujar Ahmad Solela, General Manager The Wujil Resort & Conventions dalam siaran pers, Selasa (10/6/2025).

Dengan letak yang strategis hanya 10 menit dari pintu exit toll Bawen atau 15 menit dari exit toll Ungaran, menjadikan The Wujil begitu dekat dengan banyak tempat wisata andalan Semarang seperti Dusun Semilir, Cimory Dairy Land, Taman Bunga Celosia, Candi gedong Songo, Museum Kereta Api Ambarawa hingga Saloka Theme Park.

Tamu akan mendapat tambahan diskon 10% apabila melakukan pemesanan melalui website resmi di www.thewujilresort.com. Promo ini berlaku hingga 31 Juli.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp 0811-2760-660, telpon ke 024 765 10707atau instagram @the_wujil.