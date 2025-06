Solo Safari Siapkan Aneka Promo dan Program Sambut Liburan Sekolah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Solo Safari menyiapkan sejumlah promo untuk menyambut periode libur sekolah. Promo berlaku para periode 21 Juni hingga 13 Juli 2025.

Destinasi wisata edukasi satwa yang berlokasi di tengah kota Surakarta tersebut mengangkat tema Funtasy Safari yang memadukan petualangan, edukasi satwa, pertunjukan, dan kegembiraan.

Promo yang ditawarkan dalam program Funtasy Safari adalah free for kids. Anak-anak dalam rentang usia 2-6 tahun tidak dikenakan biaya tiket dengan syarat pembelian minimal 2 tiket orang dewasa. Untuk setiap transaksi, tiket gratis yang diberikan maksimal untuk 2 anak.

Sementara itu, rangkaian kegiatan yang dapat dinikmati para pengunjung selama periode libur sekilah antara lain adalah pertunjukan Sape Dayak, yakni penampilan budaya musik dari Dayak Kalimantan. Pertunjukan ini dihadirkan setiap hari di area Asia.

Ada pula Chocolate Festival, berupa sajian cokelat yang dapat dicicipi oleh pengunjung, terutama anak-anak.

Pertunjukan Pantomime Clown juga dapat dilihat di seluruh area karena para tokoh pantomim akan berkeliling untuk menyapa pengunjung. Selain itu, para pengunjung juga dapat berfoto bersama Jaja dan Caca, ikon gajah dan macan yang merupakan maskot dari Solo Safari.

Pengunjung juga dapat menikmati pengalaman berkeliling taman Safari Solo dengan menaiki scooter dalam program Scooter Safari Journey.

Tak hanya itu, selama periode liburan ini, terdapat tambahan spesial sesi Edukasi Bayi Harimau Benggala yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12.30 di Plaza Aviary Solo Safari. Pilihan interaksi baru juga ditawarkan oleh Solo Safari yakni interaksi memberi makan satwa Wallaby yang lucu, tersedia setiap hari Senin hingga Minggu di Exhibit Wallaby.

Setelah lelah berkeliling taman safari, para pengunjung dapat menikmati aneka hidangan di Makunde Senja All You Can Eat Buffet. Aneka hidangan menu Nusantara dan internasional tersedia mulai pukul 17.00 WIB, ditemani dengan sajian live music..

Ketika matahari terbenam, saatnya pengunjung menyaksikan Panggung Malam yang dimulai pukul 18.30 WIB akan menampilkan Modern Dance, Clown Show, Interaksi Satwa, Fire Dance, dan flashmob.

Khusus di hari Sabtu pada periode liburan sekolah, Panggung Malam Solo Safari juga menampilkan secara spesial Tari Kecak, kolaborasi antara Tari Kecak dan Fire Dance.

“Solo Safari sudah mempersiapkan momen Liburan Sekolah dengan Funtasy Safari, yang bukan hanya soal wisata, tapi juga edukasi dan berkreasi sambil bergembira bersama. Ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai tempat wisata dan lembaga konservasi, juga komitmen untuk memberikan pengunjung nonstop experience dan menjadi destinasi wisata all in one yang tak terlupakan”, ujar Reza Salman Farisy, Marketing Manager Solo Safari, dalam siaran pers, Senin (16/6/2025).