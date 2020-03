Nikmatnya BBQ All You Can Eat di Grand Edge Hotel Semarang

Bisnis.com, SEMARANG - Grand Edge Hotel Semarang menawarkan paket promo BBQ all you can eat setiap Jumat mulai pukul 17.00 hingga 21.00 WIB.

Paket promo Friyay BBQ – Brazilian Churrasco itu dapat dinikmati dengan harga Rp98.000 net.

Pilihan sajian yang dihidangkan dalam paket all you can eat itu terdiri atas berbagai macam variasi menu barbeque yang disajikan dan diolah dengan bahan baku berkualitas dan segar. Pengunjung juga akan disuguhi penampilan live cooking dari chef.

General Manager Grand Edge Hotel Semarang Joko Priyono mengatakan sajian barbeque untuk menyambut akhir pekan tersebut semakin istimewa karena disuguhkan di sisi rooftop pool dengan pemandangan sunset Kota Semarang. Selama menyantap hidangan, para tamu akan dihibur alunan musik akustik.

“Weekend adalah saat di mana kita bisa rileks setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Menikmati barbeque sembari menyaksikan matahari terbenam di area rooftop pool merupakan pilihan tepat untuk bersantai mengawali weekend,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (7/3/2020).

Sunset pool telah lama menjadi signature yang ditawarkan hotel yang terletak di Jalan Sultan Agung 96 Semarang tersebut. Secara berkala, Grand Edge Hotel Semarang menawarkan paket-paket hiburan maupun makanan yang disajikan di dekat area rooftop pool.

