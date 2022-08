Rooms Inc Semarang Gelar Rangkaian HUT ke-5

Bisnis.com, SEMARANG - Menyambut hari jadi kelima yang jatuh pada 9 September 2022 nanti, Rooms Inc Semarang menggelar serangkaian kegiatan dengan tajuk 'The Fifth Courage of Revive'. Tema itu dipilih sebagai wujud keberanian untuk bangkit dari masa sulit pandemi.

"Kami sangat bersyukur Room Inc telah hadir di Semarang selama lima tahun berkat dukungn masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Semarang. Untuk itu, di tahun ini kami memberikan serangkaian kegiatan yang dapat dinikmati bersama," jelas Kusnadi, General Manager Rooms Inc Hotel Semarang.

Rangkaian acara peringatan hari jadi itu dimulai degan kegiatan donor darah yang digelar pada Kamis (25/8/2022). Acara itu digelar dengan menggandeng DP Mall Semarang serta Palang Merah Indonesia Kota Semarang.

Puncak acara HUT Rooms Inc Semarang bakal digelar pada 11 September 2022 nanti. Berkolaborasi dengan Komunitas Semarang Runners, bakal digelar acara Mini Race 5,9K yang dilanjutkan Pop Up Market.

Untuk menyemarakkan perayaan ulang tahun itu, Rooms Inc Semarang juga memberikan promo khusus seharga Rp555.000 net/malam. Harga terebut sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang, early check in mulai pukul 11.00 WIB, late check out hingga 14.00 WIB, serta makan siang atau makan malam untuk dua orang. Promo harga khusus itu berlaku mulai 1-9 September 2022.

"Kami berharap Rooms Inc Semarang akan tetap menjadi hotel pilihan bagi para anak-anak muda yang berkunjung ke Semarang atau menjadi tempat pilihan anak-anak muda Semarang untuk berkumpul dan berkarya," jelas Kusnadi.

Rooms Inc Semarang sendiri berlokasi di Jalan Pemuda No150, Sekayu, Semarang Tengah. Hotel butik itu memiliki konsep desain industrial. Berada tepat di atas DP Mall Semarang, hotel tersebut dikelilingi oleh kantor pemerintahan, perkantoran, juga situs bersejarah Lawang Sewu.

Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor (024) 8600 1200 atau melalui nomor WhatsApp di 0888 0860 1200.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :