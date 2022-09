Artotel Group Siapkan Rangkaian Promo Meriahkan Oktoberfest

Bisnis.com, SEMARANG - Artotel Group menyambut bulan Oktober 2022 dengan serangkaian promo. Momen tersebut bertepatan dengan gelaran Oktoberfest yang secara tradisional diselenggarakan selama dua minggu penuh di Munchen, Jerman. Berbagai hidangan bir ikut disediakan Artotel Group sebagaimana tradisi tahunan yang digelar di Benua Biru itu.



Sejumlah promo telah disediakan Artotel Group, seperti program 'OKTOBOOZED FEAST' selama dua minggu yaitu pada 17 September hingga 10 Oktober 2022. Dengan promo itu, pengunjung bisa menikmati aneka bir.



"Hotel-hotel yang berpartisipasi pada program ini terdiri dari hotel dengan kategori brand Artotel, Artotel Suites, Artotel Portfolio, Artotel Curated, dan Rooms Inc, yang berada di Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali," jelas Director of Marketing Communications Artotel Group, Yulia Maria, dalam siaran pers tertanggal 17 September 2022.



Yulia berharap agar promo tersebut bisa memeriahkan momen Oktoberfest. "Terutama bagi para penggemar bir dapat menikmati berbagai hidangan bir sepuasnya dan mendapat pengalaman menginap yang berkesan," ucapnya.



Tamu yang ingin menginap juga bisa menikmati promo 'Beerlebration Staycation!' di Rooms Inc Semarang dengan harga Rp567.000,-net/malam. Harga tersebut sudah termasuk biaya menginap untuk satu malam, welcome drink berupa bir, serta makan pagi untuk dua orang.

Promo ini hanya berlaku bagi tamu yang memesan kamar melalui situs resmi artotelgroup.com.

'Beerlebration Staycation!' bisa dinikmati mulai 12 September hingga 10 Oktober 2022. Adapun masa menginapnya berlaku dari tanggal 17 September sampai 10 Oktober 2022 mendatang.



Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, menyebut kesempatan tersebut sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. "Kepuasan pelanggan kepada para tamu yang ingin menikmati gaya hidupnya di hotel kami, sebagai hotel nomor satu di Kota Semarang yang mengusung konsep industrial dan lifestyle," jelasnya.



Keuntungan tambahan dan eksklusif terkait promo Oktoboozed ini juga dapat dinikmati oleh para para tamu yang telah bergabung sebagai member dari program loyalty ARTOTEL Circle. Dimana tamu akan mendapatkan tambahan diskon kamar sebesar 10% jika melakukan transaksi langsung di aplikasi ARTOTEL Circle yang dapat diunduh di Google Store maupun App Store.