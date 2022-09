Beam Mobility Hadirkan Sepeda Listrik untuk Fasilitas Publik di Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Beam Mobility menggandeng Pemerintah Kota Semarang meluncurkan Beam Rover, sebuah layanan sepeda elektrik dan sekuter elektrik yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Fasilitas ini tersedia di sekitar Simpang Lima Semarang, tepatnya di Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, dan Jalan Mayjen Sutoyo.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri di aplikasi Beam. Setelah itu, melalui aplikasi, para calon pengguna dapat membuka kunci.

Head Of Public Affairs & Government Realation PT Beam Mobility Indonesia Ady Muzadi menjelaskan bahwa seluruh armada Beam Rover memiliki batas kecepatan maksimal 25km per jam, dilengkapi dengan fitur komunikasi Internet of Things (IoT) yang dapat mengunggah status setiap kendaraan secara langsung.

Hal ini memungkinkan Beam untuk menerapkan geofence, yakni kemampuan untuk mendeteksi jika terdapat permasalahan pada kendaraan dan memperbarui kondisi kendaraan di lapangan, termasuk ketika baterai perlu diganti.

"Tiap armada juga akan dilengkapi dengan baterai tambahan yang dapat diganti selain baterai bawaan. Hal ini menunjukkan bahwa Beam akan memiliki efisiensi operasi yang maksimal, dan armada yang tersedia secara konsisten di jalanan," ujarnya, Sabtu (24/9/2022).

Beam telah mengoperasikan layanan e-scooter dan e-bike berbagi di lebih dari 40 kota di Australia, Selandia Baru, Malaysia, Thailand, Korea, dan Turki.

Sekretaris daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin, menyampaikan bahwa Semarang terus dihadapkan dengan permasalahan kualitas udara yang kurang baik. Salah satu solusi yang dihadirkan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menerapkan opsi mobilitas mikro elektrik yang sudah terbukti di berbagai negara lain.

"Transportasi mobilitas mikro ini menjadi opsi untuk transportasi yang efisien dan rendah emisi. Kami bangga dapat bekerja sama dengan Beam," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi ini merupakan persembahan kepada masyarakat Semarang, dan kami berharap secara perlahan masyarakat dapat meninggalkan gaya hidup berkendara singkat dan mulai menggunakan transportasi mobilitas mikro elektrik untuk melengkapi perjalanan mereka.

"Berdasarkan data historis IQair dari tahun 2017 hingga 2021, dengan konsentrasi rata-rata tahunan PM2,5, kualitas udara Semarang melebihi 5 hingga 10 kali dari batas yang ditetapkan WHO," jelasnya.

Dilain sisi, saat ini strategi Mobilitas mikro elektrik menjadi tren alternatif yang dipilih oleh berbagai negara untuk membantu mengurangi emisi karbon/CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan Nitrogen Dioxide (NO2 dari aktivitas kendaraan bermotor) yang menyebabkan polusi udara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Kendaraan Listrik