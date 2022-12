Nikmati Semarak Perayaan Akhir Tahun di Hotel Tentrem Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Hotel Tentrem Semarang memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 dengan sejumlah penawaran paket hidangan spesial di Kayumanis Coffee Shop, Summer Palace Chinese Restaurant, Ebony Bar and Lounge, serta di Pool Bar.

Candid Erdiata, Public Relations Manager Hotel Tentrem Semarang, mengatakan bahwa seluruh hidangan tersebut disiapkan oleh Corporate Executive Chef Sky Lee bersama tim kulinari.

“Para tamu yang ingin merayakan akhir tahun bersama teman dan keluarga, akan dimanjakan oleh beragam hidangan spesial persembahan Hotel Tentrem Semarang,” ujarnya, Kamis (1/12/2022).

Di Kayumanis Coffee Shop, tersedia paket Christmas Eve Buffet Dinner pada 24 Desember 2022 dan Christmas Buffet Brunch, 25 Desember 2022.

Christmas Eve Buffet Dinner ditawarkan dengan harga Rp338.00 ++ untuk tamu dewasa dan Rp168.000 ++ untuk anak-anak. Sementara itu, paket Christmas Buffet Brunch ditawarkan dengan harga Rp298.000 ++ untuk dewasa dan Rp149.000++ untuk anak-anak.

Hidangan khas Natal akan disajikan secara prasmanan. Tamu dapat menikmati sajian hidangan laut segar, diikuti dengan aneka sushi atau dimsum. Variasi hidangan utama dimulai dari sajian Nusantara berupa kambing guling, nasi bakar, nasi rawon, sampai dengan sajian klasik Roasted Turkey, Roasted Sirloin Beef dan Salmon En Croute.

Tersedia pula berbagai macam hidangan penutup seperti Eggnog Pudding, Christmas Tree Craquelin Choux, Praline, dan Lemon Tart.

Tersedia pula pilihan New Year’s Eve Buffet Dinner pada 31 Desember 2022. Dengan membayar Rp478.000 ++ untuk dewasa dan Rp239.000 ++ untuk anak-anak, para tamu dapat menikmati beragam hidangan seperti Chicken Rosemary Sauce, Roasted Lamb, Mongolian Teppanyaki, Roasted Prime Ribs, dan Chinese BBQ.

Jika ingin menikmati suasana semarak di area outdoor menjelang malam pergantian tahun, para tamu dapat memilih paket Count Down Party 2023 yang tersedia di area Pool Bar pada 31 Desember 2022.

Dengan harga mulai Rp208.000 ++ per orang, para tamu akan mendapatkan satu minuman pertama dan menikmati hiburan musik dan DK di area kolam renang Hotel Tentrem Semarang.

Apabila ingin menikmati hidangan oriental, para tamu dapat memilih paket Festive Set Menu Dinner di Summer Palace Chinese Restaurant yang tersedia pada 24 Desember 2022 – 1 Januari 2023. Tersedia dua pilihan yakni Gold Menu dan Platinum Menu.

Summer Palace Chinese Restaurant menawarkan menu pilihan khusus yang akan memanjakan pecinta kuliner Cantonese. Disajikan dengan set menu style, Chef Sky Lee mepersembahkan menu-menu andalan, seperti Roasted Halibut in Teriyaki Sauce, Thorny Sea Cucumber and Abalone with Romaine Lettuce in Abalone Sauce, dan Deep-Fried Garlic Chicken and Prawn Crackers.

Nikmati juga hidangan penutup, seperti puding atau es krim yang dipadukan dengan Glutinous Rice Ball with Lotus Paste Filling atau Fried Pandan Bun.

Hotel Tentrem Semarang juga menawarkan paket hidangan yang bisa dipesan untuk dinikmati di rumah ataupun dikirim sebagai hantaran. Paket Gift of Love tersedia di Eboni Bar & Lounge. Paket yang dibanderol dengan harga Rp588.000 tersebut terdiri atas Ayam Bumbu Kecombrang, Florentines Cookies, dan Coconut Macaroon.

Selain beragam pilihan hidangan, suasana Festive Season Hotel Tentrem Semarang juga dimeriahkan oleh hadirnya ornamen bunga Wijayakusuma yang menggambarkan pencapaian atas masa-masa sulit yang telah terlewati. Di area lobi, dipasang instalasi berbentuk lingkaran besar berisi bunga Wijayakusuma.

