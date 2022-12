Hotel Aruss Semarang Sajikan Kuliner Western untuk Sambut Nataru

Bisnis.com, SEMARANG - Hotel Aruss Semarang ikut meramaikan suasana libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan menawarkan menu kuliner spesial. Ada tiga hidangan bergaya Western yang ditawarkan di Vue Resto & Lounge yang berlokasi di rooftop Hotel Aruss Semarang.



Menu pertama adalah Beef Wellington, kuliner asal Inggris yang terbuat dari Black Angus Tenderloin. Daging seberat 200 gram itu diselimuti oleh dua lapisan. Lapisan pertama dengan duxelles yang terdiri dari jamur cincang dan rempah-rempah. Sementara lapisan kedua, atau lapisan terluar, diselimuti oleh homemade puff pastry.



"Black Angus atau sapi hitam adalah jenis sapi yang dagingnya paling populer sebagai steak, karena memiliki tekstur yang sangat empuk," jelas Lala Nikmah, Public Relations Hotel Aruss Semarang. Seporsi Beef Wellington itu bisa dinikmati oleh dua orang hanya dengan Rp375.000.



Hotel Aruss Semarang juga menyajikan dua menu spesial lainnya di bulan Desember ini. Menu tersebut adalah Salmon en Croute dan Chicken Roulade. Sementara itu, untuk menu minuman, tersedia pula cocktail Moscow Mule dengan cita rasa segar dan hangat di tenggorokan. Untuk menjajal menu kuliner itu, penikmat kuliner tak harus mengunjungi Vue Resto & Lounge secara langsung. Ketiga hidangan tersebut juga bisa dipesan melalui layanan pesan antar.



Vue Resto & Lounge juga menawarkan pengalaman makan malam dengan konsep set menu untuk tamu yang merayakan Natal bersama keluarga ataupun orang terdekat. Menu makan malam itu tersedia pada 24-25 Desember 2022. Menu yang terdiri dari hidangan pembuka, sup, hidangan utama, dan hidangan penutup itu dibandrol di Rp399.000++ per orang.



Untuk semakin memeriahkan libur Nataru kali ini, Hotel Aruss Semarang juga menyiapkan promo pergantian tahun. Ada dua paket yang tersedia. Paket pertama adalah paket menginap dengan makan malam dengan harga Rp2.699.000 nett/kamar/malam untuk dua orang. Juga paket makan malam buffet all you can eat seharga Rp300.000 nett/orang di Serajoe Restaurant yang berlokasi di lantai 3 hotel.



Vue Resto & Lounge juga menawarkan paket malam pergantian tahun seharga Rp600.000 nett/orang. Dengan harga tadi, para tamu bisa menikmati malam pergantian tahun di rooftop Hotel Aruss Semarang ditemani iringan musik akustik dan penampilan DJ. Tersedia pula hidangan makan malam dengan konsep set menu.



Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan bisa dilakukan melalui nomor WhatsApp 0851–5739–5009.