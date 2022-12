Ramaikan Tahun Baru, Artotel Gajahmada Semarang Beri Promo Kamar dan F&B

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Tahun 2022 tinggal hitungan hari. Pekan depan, kalender sudah berganti ke tahun 2023. Untuk ikut memeriahkan momen pergantian tahun itu, Artotel Group menghadirkan beberapa program promosi untuk kamar juga makanan dan minuman atau Food and Beverages.

"Dengan adanya serangkaian program promosi akhir tahun ini, kami berharap para tamu dapat menikmati momen hangat Natal dan Tahun baru yang berkesan dan tak terlupakan bersama teman, keluarga maupun kolega di hotel-hotel kami," jelas Yulia Maria, Director of Marketing Communications Artotel Group.

Artotel Gajahmada Semarang menyuguhkan promo akhir tahun yang dikemas dalam program Dreams Discovered. Melalui promo tersebut, para tamu bisa menikmati harga kamar mulai dari Rp1.823.000. Harga khusus itu sudah termasuk sarapan, makan malam, juga akses masuk untuk pesta malam tahun baru yang berlaku bagi dua orang.

Dengan promo Dreams Discovered itu, para tamu yang menginap juga bisa menikmati gratis wine dan spirit. Promo tersebut hanya berlaku untuk pemesanan kamar melalui situs resmi artotelgroup.com dan direct booking melalui nomor 0877-1640-5777.

Tak hanya promo kamar, momen tahun baru ini juga diramaikan dengan promosi F&B dari Artotel Group. Dreams Discovered New Year Eve Celebration menjadi salah satu promo yang bisa dinikmati. Dimana pengunjung Artotel Gajahmada Semmarang bisa menikmati hidangan all you can eat buffet dinner, lengkap dengan iringan musik akustik hingga penampilan DJ.

Promo yang dapat dinikmati pada tanggal 31 Desember 2022 itu juga menyertakan pertunjukan cabaret dance dan tarot reading. Untuk menikmati promo tersebut, para tamu hanya perlu merogoh kocek Rp375.000 nett/pax.

Selain promo tadi, para tamu juga bisa menikmati promo Caroler's Cuisine. Promo tersebut merupakan paket hidangan bergaya Western dan Asian Fusion set menu yang khusus disajikan pada bulan Desember ini. Caroler's Cuisine dapat dinikmati dengan harga mulai Rp300.000 nett/pax.

Para penikmat koktail juga bisa menyicipi hidangan spesial Sipping Santa di Artotel Gajahmada Semarang. Tersedia berbagai pilihan kreasi koktail mulai dari Jasmine Negroni, Earl Grey Martini, hingga Pappermint Gimlet yang tersedia mulai dari Rp100.000.

Promo-promo F&B tersebut mulai dapat dinikmati hingga 31 Desember 2022 di Fat Elephant Restaurant maupun 11/12 Rooftop Bar Semarang. Untuk informasi terkait F&B promo dan reservasi dapat menghubungi 0822 4521 57777.

"Hotel-hotel yang berpartisipasi pada program ini pun terdiri dari hotel dengan kategori brand ARTOTEL, ARTOTEL Suites, ARTOTEL Portfolio, ARTOTEL Curated, Bobotel dan RoomsInc, yang berada di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Bali,” imbuh Yulia.

