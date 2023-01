Rayakan Tahun Baru, KHAS Semarang Hotel Dihujani Kembang Api

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Perayaan malam pergantian tahun baru 2023 di KHAS Semarang Hotel berlangsung meriah. Kerlap-kerlip cahaya menghiasi area outdoor dan indoor KHAS Semarang Hotel melengkapi kemeriahan menyambut datangnya tahun baru.

KHAS Semarang Hotel menghadirkan berbagai macam hidangan all you can eat yang dapat dinikmati sepuasnya oleh tamu, mulai dari menu Western, Japanese, barbeque hingga menu tradisional Indonesia.

Kembang api yang diluncurkan tepat pada detik-detik pergantian tahun, menjadi puncak perayaan tahun baru. Hotel berbintang tiga di bawah manajemen Hotel Indonesia Group ini telah memberi kejutan untuk para tamu yang menginap dengan penyalaan kembang api di area outdoor KHAS Semarang Hotel.

Suasana hotel mulai dari pintu masuk sampai dengan area meeting room yang terletak di lantai lobby tersebut terbalut dalam suasana cowboy. Karyawan dan karyawati KHAS Semarang Hotel yang tengah memberi pelayanan kepada para tamu pun mengenakan kostum bertema cowboy.

Jalinan komunikasi yang atraktif antara MC dan pengunjung yang tengah menikmati sajian makan malam spesial kreasi tim dapur KHAS Semarang Hotel terjalin apik.

Mariani Rakib, General Manager KHAS Semarang Hotel, mengatakan bahwa acara pesta perayaan tahun baru yang digelar setelah absen selama dua tahun akibat pandemi Covid-19 ini disambut hangat oleh para tamu.

“Hal ini terbukti dengan antusiasme para tamu untuk memesan paket kamar yang sudah termasuk makan malam ‘KHAS Night Food Fest’ jauh-jauh hari sebelumnya,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (1/1/2023).

Selain dimeriahkan oleh Ragtime Band, KHAS Semarang Hotel juga mengundang tarot reader untuk melengkapi acara makan malam tersebut. Satu hal yang tak kalah menarik, yaitu penampilan sulap dari Magician Ali de Fortis yang membuat para tamu terpukau dan terhibur dengan pertunjukannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hotel semarang