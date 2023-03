Ada Lebih Dari 50 Menu Berbuka Puasa di Kampoeng Ramadan Kimaya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menghadirkan Kampoeng Ramadan Kimaya dengan lebih dari 50 pilihan menu untuk berbuka puasa. Sajian all you can eat siap menemani buka puasa Anda mulai dari takjil, makanan pembuka, makanan utama, aneka live stall hingga makanan penutup.

Dekorasi resto pun akan menampilkan suasana pedesaan lengkap dengan atap daun kelapa kering pada gubug makanan dan lampu petromax di sekeliling resto yang dapat menambah suasana khas pedesaan saat berkumpul dengan keluarga, sahabat maupun teman.

Stevy Yola, Marketing Communications Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris mengatakan bahwa pada Ramadan tahun ini, paket buka puasa dibanderol dengan harga Rp138.000 nett/pax.

“Namun jangan khawatir, kami memberikan penawaran special early bird Rp 128.000 nett/pax bagi Anda yang melakukan reservasi sebelum 7 April 2023 serta bagi keluarga dan kerabat dengan minimal 10 pax reservasi di harga Rp 1,28 juta net,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (2/3/2023).

Kampoeng Ramadan Kimaya hadir lebih meriah dengan menghadirkan lebih dari 50 menu berbeda dengan Iconic menu yang hadir setiap harinya. Mulai dari kambing guling, roasted beef, tengkleng, martabak, chicken shawarma, aneka gorengan dan pan Asia.

Untuk hidangan penutup, Kimaya menyediakan es campur, kolak, bubur manis, 10 jenis cake, pancake, kurma, es krim dan juga buah potong.

“Luar biasa bukan menu yang kami hadirkan tahun ini? Tidak hanya iconic menu yang akan hadir setiap hari tentunya Kampoeng Ramadhan juga menyajikan aneka pilihan nasi, nasi Briyani, nasi kebuli, nasi lemak hingga nasi curry,” ujar Mino, Food and Beverage Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Aneka pondokan yang terdiri dari sate ayam, sate taichan, bakso, dimsum, batagor hingga mie ayam kampung serta aneka soup dan soto seperti sop manten, sop ayam pechok, sop daging kacang merah, soto Betawi, soto Bandung hingga soto mie.

Tak ketinggalan, sajian live music performance juga akan hadir menambah kemeriahan berbuka puasa.

Promo all you can eat ini dapat dinikmati mulai tanggal 23 Maret 2023.

Promo menginap dan juga promo lainnya di Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris dapat diperoleh di website discoverasr.com dan Instagram @Kimayayogyakarta. Pemesanan juga bisa dilakukan melalui telepon di +62 (274) 580930.

