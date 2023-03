Kotta Hotel Semarang Gelar Kampoeng Ramadhan, Bisa Jadi Tempat Bukber Alternatif

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Manajemen Kotta Hotel Semarang menggelar agenda pertamanya pada bulan suci Ramadan. Paket 'Kampoeng Ramadhan' diperkenalkan kepada warga Semarang sebagai alternatif buka puasa bersama pada tahun ini.

Kotta Hotel Semarang bakal menggelar Kampoeng Ramadhan itu dengan konsep gerai All You Can Eat dengan berbagai jenis hidangan, sejak hari pertama hingga hari terakhir Ramadan 2023.



"Selain menikmati hidangan tradisional yang menggugah selera, para tamu juga dapat memanjakan mata dengan pemandangan bangunan sekitar yang otentik dan semilir angin sejuk dari amfiteater yang terletak persis di sebelah Event Space, tempat Kampoeng Ramadhan berlangsung," tulis Manajemen Kotta Hotel Semarang dalam siaran persnya, Kamis (16/3/2023).



Ragam hidangan tradisional yang bakal disajikan dalam Kampoeng Ramadhan adalah Nasi Kebuli Sapi Bakar Kauman, Nasi Goreng Babat Pak Har, Mie Jawa Mberok, Siomay Gang Pinggir, Bubur Nasima, Gorengan Taman Srigunting, dan Cuanki Tomyam Plampitan. Nama-nama lokasi ikonik di Kota Semarang itu sengaja disematkan Kotta Hotel Semarang untuk sembari mempromosikan pariwisata di Kota Lumpia.



Paket berbuka puasa tersebut dibanderol dengan harga Rp100.000/pax. Namun, Kotta Hotel Semarang juga menyediakan promo khusus berupa buy 10 get 1 free bagi para tamu yang tertarik melakukan reservasi dalam jumlah banyak.



Sembari menunggu waktu berbuka puasa di Kampoeng Ramadhan Kotta Hotel Semarang, para tamu juga bisa menikmati suasana di sekitar Kota Lama. Berbagai destinasi favorit wisatawan berlokasi tak jauh dari hotel itu. Mulai Gereja Blenduk, Gedung Spiegel, juga Taman Srigunting.



Untuk informasi terkait promo dan reservasi bisa dilakukan melalui nomor 0812-2570-9044 atau 0818-661-116. Kotta Hotel Semarang berlokasi di Jalan Taman Srigunting No.14, Semarang Utara.





Nasi Kebuli Sapi Bakar Kauman, salah satu menu yang dihidangkan Kotta Hotel Semarang dalam 'Kampoeng Ramadhan'.-Bisnis/Muhammad Faisal Nur Ikhsan.



