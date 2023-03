Menikmati Jelajah Nusantara Bulan Ramadan di Aston Inn Pandanaran Semarang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - ASTON Inn Pandanaran Semarang hadir kembali menyuguhkan paket buka puasa Jelajah Nusantara.

Marketing Communication Aston Inn Pandanaran Semarang, Krisdiar Porandito, menjelaskan bahwa Jelajah Nusantara merupakan tema buka puasa tahun ini yang dapat dinikmati mulai tanggal 25 Maret 2023 pukul 17:00 - 20:00 WIB di Altitude Sky Lounge lantai 12.

"Jelajah Nusantara menyuguhkan beragam menu all you can eat buffet Nusantara hanya dengan Rp200.000 nett/orang. Beragam hidangan menu nusantara tersaji pada saat berbuka puasa mulai dari Jawa Timur ada Nasi Krawu, Rawon, Soto Lamongan, kemudian Jawa Barat menikmati Pepes Ikan Majalaya, Mie Kocok Bandung, Karedok, Bala bala, Gehu, Lontong, Sambel Oncom," katanya, Kamis (16/3/2023).

Selanjutnya hidangan dari DKI Jakarta ada Nasi Uduk Jakarta, Ketoprak, Pecak Gurame dan Ikan Nila, melanjutkan ke Bali tersedia Nasi Jinggo, Sate Lilit, Ayam dan Bebek Betutu, setelah dari Bali terbang ke Sumatera dengan menu Rendang, Arsik Ikan Mas, Sambal Tuk tuk, dan Nasi Goreng Aceh yang disajikan secara live cooking.

"Selanjutnya pindah ke Sulawesi tersaji menu Ikan Palumara, Konro Bakar iga, Coto Makasar dan terakhir dari daerah Nusa Tenggara Timur dengan hidangan menu Sei Sapi, Lawar Ikan dan Ikan Kuah Asam," jelasnya.

Selain hidangan utama beragam macam sambal, menu Ta’jil seperti aneka kolak, aneka bubur dan kurma, beragam macam sambal, serta hidangan penutup seperti assorted French pastry, asorted puding, waffle dan es krim dan masih banyak lagi.

"Semua hidangan tersedia untuk menemani Anda saat berbuka puasa bersama keluarga, teman maupun rekan kerja. Bagi anda yang ingin berbuka puasa bersama pasangan dalam suasan yang lebih privat, kami memiliki paket Set Menu Dinner Buka Puasa dengan harga hanya Rp200.000 nett/couple yang bertempat di 40 Lane Cafe," sambungnya.

Selain beragam menu yang dapat dinikmati dan keindahan kota Semarang dari rooftop, untuk menemani waktu berbuka puasa dapat menikmati alunan musik akustik yang melantunkan lagu-lagu Islami setiap hari.

"Pengunjung juga berkesempatan memenangkan lucky draw berupa voucher kamar dari Aston Inn Pandanaran Semarang dan sister hotel yang tergabung dalam group Archipelago yang akan diundi setiap satu minggu sekali di hari Jumat," katanya.

Aston Inn Pandanaran juga memberikan promo menarik untuk pake all you can eat Jelajah Nusantara yaitu Beli 10 Gratis 1 tidak berlaku kelipatan untuk periode pembelian tanggal 22 - 28 Maret 2023, dan bagi pengguna BCA card baik kartu debit dan kartu kredit mendapatkan promo beli 15 gratis 1 dan untuk anak usia 0 - 3 tahun free dan 4 - 10 tahun diskon 50%.

Sebagai informasi, dalam setiap paket Jelajah Nusantara senilai Rp200.000 nett, manajemen hotel menyisihkan Rp5.000 untuk disumbangkan ke panti asuhan yang akan diserahkan hasilnya setelah Lebaran.

