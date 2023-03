Sahid Jaya Solo Berbagi Paket Takjil dan Tawarkan Paket Buka Puasa Bersama

Bisnis.com, SURAKARTA — Menyambut semarak Ramadan 1444 H pada tahun ini, Hotel Sahid Jaya Solo menyelenggarakan acara berbagi takjil gratis kepada masyarakat yang berada di beberapa tempat di Kota Surakarta. Pembagian makanan berbuka puasa tersebut dilakukan oleh tim yang mengendarai kendaraan listrik wisata.

Public Relation Manager Hotel Sahid Jaya Solo, Septiarona S, mengatakan bahwa pada Ramadan ini Sahid Jaya bekerja sama dengan Sahid Tour membagikan 650 paket takjil. Kendaraan listrik wisata yang digunakan untuk transportasi disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

“Kami membagikan takjil di hari kedua puasa. Untuk rute yang kami lewati, start dari Hotel Sahid Jaya kemudian ke Kraton Kasunanan, Baluwarti , Batik Kauman, Mangkunegaran, kemudian kembali ke hotel,” ujar Rona dalam siaran pers, Senin (27/3/2023).

Hotel bintang lima yang beralamat di jalan Gajah Mada no 82 Kota Surakarta tersebut juga meluncurkan program Sahid All You Can Eat, yaitu menu berbuka puasa yang berkonsep all you can eat.

Dengan harga Rp80.000/net/pax, para tamu dapat menikmati aneka macam pilihan menu all you can eat ditambah penawaran menarik untuk setiap pemesanan 9 pax gratis 1 pax. Fasilitas pendukungnya, tersedia musola dengan kapasitas hingga 100 orang jemaah.

Pilihan lainnya yang lebih hemat, Hotel Sahid Jaya Solo membuka Warung Ramadan yang menyediakan aneka menu takjil dan menu berbuka lainnya secara takeaway. Harga makanan bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp15.000, yang tersedia setiap hari sepanjang Ramadan pada pukul 15.00-17.30 WIB.

“Kami juga mengemas sebuah Warung Ramadhan yang bertempat di depan parkiran selatan Hotel Sahid Jaya Solo. Diharapkan bisa memfasilitasi para masyarakat Solo untuk mencari menu takjil rasa bintang lima, dengan harga kaki lima,” tambahnya.

