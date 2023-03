Meriahkan Ramadhan, Allstay Hotel Semarang Hadirkan Banyak Promo

Bisnis.com, SEMARANG - Turut serta memeriahkan sukacita dan semarak Ramadhan, Allstay Hotel

Semarang menawarkan berbagai promo menarik yaitu promo All You Can Eat Iftar Dinner untuk menjadi alternatif tempat berbuka puasa bersama keluarga atau teman - teman.

Mengusung tema “Fantastic Ramadhan”, Iftar Dinner yang dibawakan oleh Allstay Hotel Semarang kali ini tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Semarang untuk dapat merasakan dan menikmati sajian kuliner yang berkualitas, dilengkapi dengan suasana ramadhan yang fantastis, tidak sampai disitu saja, Allstay Hotel Semarang juga menghadirkan live cooking dan live music yang tentunya akan ikut serta menghangatkan suasana yang fantastis saat berbuka bersama.

Promo All You Can Eat Iftar Dinner ini dibanderol dengan harga Rp99.000 per pax untuk orang dewasa dan Rp75.000 untuk anak umur 5 – 10 tahun serta free bagi anak dibawah 5 tahun.

Allstay Hotel Semarang juga memberikan promo khusus yaitu mendapatkan takjil gratis. Terdapat juga promo buy 5 get 1 untuk pemesanan awal di tanggal 23 hingga 29 Maret 2023, dan promo buy 10 get 1 untuk pemesanan awal di tanggal 30 hingga 20 April 2023.

Menghadirkan menu spesial, yakni Brisket Sapi Panggang menjadi menu yang wajib sekali untuk dicoba. Choliq Setiawan selaku Head Chef Allstay Hotel Semarang menjelaskan “Iftar Dinner kali ini Allstay Hotel Semarang memberikan hidangan bervariatif yang akan berganti setiap harinya. Sebagai contoh untuk varian menu akan

disajikan Main Course Kebuli Rice yang ditemani oleh Poori Aloo Zabzi, Garlic Vegetable, Dan Chicken Tikka Masala. Kemudian disuguhkan segarnya Es Teler, Ice Cream Pancake, Stall Bubur dan Kolak sebagai refreshment corner, dan masih banyak menu menarik lainya yang dapat dilihat di akun instagram @allstayhotel.” Ujarnya.

Allstay Hotel Semarang senantiasa menawarkan berbagai promo menarik untuk memastikan para tamu hotel dapat menikmati pengalaman bulan suci Ramadhan secara maksimal. Iftar dinner ini juga dapat diselenggarakan secara private di rooftop lantai 8 Allstay Hotel Semarang.

Untuk private Iftar Dinner sendiri dibanderol dengan harga Rp125.000 per pax dengan minimal reservasi 30 pax. Sementara itu, bagi para tamu yang ingin menginap, dapat menikmati pilihan promo room spesial Ramadhan, dengan tarif mulai dari Rp550.000 nett / night / room with breakfast / sahur + buka puasa.

